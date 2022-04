Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – FC Schonach (Samstag, 15.30 Uhr), Spvgg. F.A.L. – FC Schonach (Montag, 15 Uhr). Vor dem Tabellenletzten FC Schonach liegen die Auswärtsspiele mit der kürzesten und weitesten Anreise. Vor allem am Samstag hofft das Team um Spielertrainer Coskun Öztürk, dass für einige Schonacher Anhänger die rund 15 Kilometer lange Anreise kein Hindernis darstellen, um die Elf zu unterstützen.

„Wir sind nicht blauäugig. Es wäre unrealistisch, jetzt von einer Siegesserie auszugehen, mit der wir den Abstieg noch verhindern. Wir kennen unsere Möglichkeiten. Furtwangen ist deutlich mehr unter Zugzwang“, betont Öztürk. Er will keine Experimente eingehen. Die kommenden Aufgaben sollen in erster Linie dazu dienen, der Mannschaft mehr an Erfahrung zu vermitteln. Dafür sei die Landesliga ein guter Boden, um in der neuen Runde, wahrscheinlich in der Bezirksliga, wieder eine gute Rolle zu spielen. „Die Jungs können an jedem Punktgewinn wachsen. Für einige wird das Derby im Männerbereich eine Premiere sein. Wir wollen uns entwickeln und jungen Spielern gerade in solchen Partien die Chance geben, um zu lernen“, ergänzt der Trainer.

Aus dem Kader haben sich einige Akteure in den Kurzurlaub verabschiedet. Öztürk nimmt es ihnen nicht übel. „Sie machen die Plätze frei für andere, die nachdrängen und auch gerne in der Liga spielen wollen. Diese Jungs werden sich für den Verein zerreißen, in dem sie aufgewachsen sind“, fügt Öztürk an. So überlegt der Spielertrainer, einigen Akteuren aus der A-Jugend eine Chance zu geben, auch um die zweite Mannschaft des FC Schonach nicht zu schwächen. Gute Karten haben bei Öztürk offenbar Tim Dufner und Justin Scungio.

