Fußball-Landesliga: Hegauer FV – FC Singen 04 (Samstag, 14.30 Uhr). – Der FC Singen 04 hat vor der Winterpause noch zwei hohe Hürden zu meistern: Das nun anstehende Nachbarschafts-Duell beim Hegauer FV, danach das Heimspiel gegen die Überraschungsmannschaft der aktuellen Runde, den SV Denkingen, der frei von jeglichem Druck agieren kann. Danach kommen lösbare Aufgaben vorwiegend gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte – vorausgesetzt, Singens Spielertrainer Christian Jeske schafft es, dass seine Schützlinge beständig ihr Leistungsvermögen ausschöpfen.

Beispielsweise bei der Heimniederlage gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf gelang dies nicht annähernd. Beispiel: Die Torhüterposition. Es wäre sicherlich nicht fair, die damalige Niederlage allein an FCS-Torhüter Florian Sieler festzumachen, doch beim 0:1 sah er nicht gerade glücklich aus und auch sonst wirkte er etwas verunsichert. Seither hütet wieder Routinier Arkadius Patyk das Tor, und mit ihm es gab zuletzt zwei Siege zu feiern.

Diesen Aufwärtstrend würde der Traditionsclub vom Hohentwiel auch gerne am Fuße des nahen Hohenhewen fortsetzen, um seine Ausgangslage an der Tabellenspitze zu verbessern. Doch der Gastgeber zeigt sich zuversichtlich. Der Hegauer FV hat auf eigenem Platz in dieser Runde noch kein Spiel verloren und erst drei Gegentore hinnehmen müssen, sodass HFV-Coach Ronny Warnick voller Vorfreude auf das Derby blickt: „Die Jungs sind auf jeden Fall hochmotiviert und möchten unbedingt daheim wieder eine richtig gute Leistung zeigen! Der Sieg zuletzt in Walbertsweiler tat uns zusätzlich gut.“

Doch ihm ist bewusst: „Wir wissen aber auch, dass wir uns gegen den FC04 weiter steigern müssen!“ Gerne würden er und seine Spieler „den großen Favoriten etwas ärgern“, zumal der Hegauer FV mit einem weiteren Heimsieg zur Spitzengruppe aufschließen könnte. Doch den Gastgebern ist, so Warnick, klar: „Dafür benötigen wir eine Topleistung ohne große Fehler!“

Warnick erwartet einen vor allem in der Offensive druckvollen Gast. „Sicherlich werden sie versuchen, sehr schnell und schnörkellos nach vorne zu spielen, da sie natürlich in der Offensive extrem gut besetzt sind!“

Und obwohl der Coach des Hegauer FV ein schnelles und spannendes Landesliga-Derby erwartet, relativiert er ein wenig: „Ein 5:5, wie beim letzten Aufeinandertreffen in Singen, wird es vermutlich nicht geben, was für uns Trainer vermutlich auch besser ist!“, sagt Warnick.