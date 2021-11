Fußball-Landesliga: FC Schonach – FV Walbertsweiler-Reng. (Sonntag, 14.30 Uhr). Walbertsweiler, Singen, F.A.L. und Überlingen. Auf Schonach wartet bis zur Winterpause ein happiges Programm. Das Liga-Schlusslicht spielt ausschließlich gegen Mannschaften, die in der Tabelle weit oben stehen. „Wir können an der Konstellation nichts ändern. Das Ziel muss es sein, alles zu versuchen. Es gab in der Liga schon oft überraschende Ergebnisse“, sagt Schonachs Trainer Martin Hettich.

Die personelle Lage hat sich in Schonach offenbar entspannt, auch wenn sich Hettich im Vorfeld der Partie ungewohnt zugeknöpft gibt. Der Trainer lässt sich nur ein „schauen wir mal, wer alles auflaufen wird“ entlocken. Die Mannschaft, die am vergangenen Wochenende in Stockach (1:4) spielte, könnte unverändert beginnen. Nicht mehr für die Schonacher wird Elvin Kljajic spielen, der sich abgemeldet hat. „Elvin ist mit seiner dynamischen Spielweise für uns eigentlich unersetzbar“, so Hettich. Kljajic zieht es offenbar zum B-Kreisligisten FV/DJK St. Georgen, nachdem der Spieler jetzt auch in der Bergstadt wohnt. Da aber die St. Georgener bereits in der Winterpause sind, hätten sich die Schonacher von Kljajic gewünscht, dass er bis zur Winterpause dem Landesligisten zur Verfügung steht.

Nun müssen die Schonacher ohne Kljajic den Weg weiter gehen. Da passt es gut, dass die personellen Optionen wieder deutlich besser sind. Die vergangenen Partien hat Hettich u nochmals intensiv analysiert und dabei wie sein Vorgänger Alex Fischinger erkannt. „Die Spieler sind sehr selbstkritisch. Wir kennen unsere Fehler.“

