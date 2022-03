Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Rengetsweiler – FV Marbach 3:0 (3:0). – Die Gäste versteckten sich von Beginn an nicht und suchten ihr Heil in der Offensive. Doch bereits nach sechs Minuten flankte Dukart aus dem Halbfeld in den Strafraum, Roth war hellwach und verwandelte zur frühen Führung für die Gastgeber. Marbach antwortete mit einem wuchtigen Kopfball, doch Niko Specker rettete glänzend.

Drei Walbertsweiler Tore vor der Pause

Die nächste Aktion ging von Florian Müller aus. Er erkämpfte sich den Ball im Mittelfeld, spielte das Leder im Fallen auf den durchstartenden Fabian Roth, der gekonnt in der 27. Minute zum 2:0 abschloss. In der 33. Minuten dann sogar das 3:0: Florian Müller setzte den Gästetorwart unter Druck und schob zur Halbzeitführung ein.

Marbach war bemüht, Walbertsweiler-Rengetsweiler hat die Hochkaräter

Nach der Pause war Marbach bemüht, doch die Gastgeber hatte noch weitere Hochkaräter. Florian Müller sowie Tobias Schumacher vergaben frei vor dem Tor. Auch Dennis Hiller hatte mit einem Distanzschuss eine gute Möglichkeit. In einem mäßigen Spiel sicherte sich die abgeklärtere Mannschaft die Punkte.

Tore: 1:0 (6.) Roth, 2:0 (27.) Roth, 3:0 (33.) Müller. – Z: 180.

Alle Spielberichte der Fußball-Landesliga gibt es hier