von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: Hegauer FV – FC Marbach 4:1 (1:1). – Nach verhaltenem Beginn ohne Chancen auf beiden Seiten wurde es zum ersten Mal in der 13. Minute gefährlich. Nach einem Freistoß von Dietmar Roth wurde ein platzierter Kopfball von Raphaele Care zur Ecke abgewehrt. Kurz darauf besorgte das gleiche Duo die HFV-Führung. Nach einem starken Laufweg über die rechte Seite legte Dietmar Roth auf Raphaele Care zurück, der den Ball in den rechten Winkel beförderte (19.).

Ausgleich der Marbacher in der 41. Minute

Aus dem Nichts prüfte Michael Effinger mit einem Distanzschuss HFV-Torhüter Rouven Meyer (23.). In der 25. Minute kam Marbach nach einem Abstimmungsfehler in der HFV-Defensive zu einer weiteren Möglichkeit. Raphaele Care hatte einen weiteren Treffer aus dem Fuß (40.). Im direkten Gegenzug ein langer Ball aus der Marbacher Hälfte, Abstimmungsfehler in der Hegauer Defensive und der durchgelaufene Patrick Epple trifft zum 1:1 (41.).

Effektive zweite Halbzeit für den Hegauer FV

Nach einem Eckball direkt nach der Pause wurde ein satter Schuss von Kevin Kohler auf der Linie geklärt (46.). In der 53. Minute setzte Kevin Kohler ganz stark nach, eroberte den Ball, umkurvte den Torhüter und legte uneigennützig für Raphaele Care auf, der das 2:1 markierte. In der 65. wurde Florian Rösch mit einem fragwürdigen Gelb-Rot vom Platz geschickt. Nach einem klasse Zusammenspiel zwischen Toni Greco und Markus Müller, der mit Übersicht Kevin Kohler freispielte, fackelte der nicht lange. Er umspielte FV-Torhüter Marc Opiela und traf zum 3:1 (76.). Der HFV war in diesem Spiel in Sachen Chancenverwertung sehr effektiv, so auch in der Schlussminute, als Markus Müller mit dem zweiten Assist in seinem ersten Spiel nach langer Verletzungspause herrlich Toni Creco bediente, der ins lange Eck traf. (roe)

Tore: 1:0 (19.) Care, 1:1 (41.) Epple, 2:1 (53.) Care, 3:1 (76.) K. Kohler, 4:1 (90.) Müller, Gelb/Rot: Rösch (65./HFV). – SR: Rose (Rastatt). – Z: 100.

