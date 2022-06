von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: Hegauer FV – FC Neustadt (abgesagt). Michael Rösch klang nicht sonderlich glücklich. Aufgrund von zahlreichen verletzten und kranken Spielern, begründete der Sportliche Leiter des Hegauer FV seine Enttäuschung, habe der HFV schweren Herzen die Partie am Freitag absagen müssen. Die „Gesundheit der Spieler „ (Rösch) geht vor. Zumal in diesem Falle. In der Partie gegen den FC Neustadt geht es ja um nichts mehr, weder nach oben noch nach unten in der Tabelle. Dennoch wären Rösch, die Hegauer Fußballer und ihre Fans gerne noch mal angetreten. Schließlich wollten sie mit einem Heimspiel die Saison mit einem Fußballfest zum Ausklang abrunden. (heh)

Alle Spielberichte der Fußball-Landesliga gibt es hier: