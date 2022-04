Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – SV Denkingen 0:5 (0:0). – Das Gutmadinger Team von Trainer Steffen Breinlinger, der gerade seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hatte, ging aufgrund einer desolaten letzten halben Stunde gegen den Tabellennachbarn FV Denkingen sang- und klanglos unter.

FC Gutmadingen überzeugte nur in starker Anfangsphase

Der FC Gutmadingen konnte nur in einer starken Anfangsphase überzeugen. Torjäger Manuel Huber scheiterte völlig freistehend und Mittelfeldspieler Sören Seyfried hatte mit einem tollen Weitschuss, der vom Innenpfosten ins Feld zurücksprang, viel Pech. Mit Fortdauer der Begegnung kamen die Gäste dank ersten Abschlüssen besser ins Spiel. Die Hausherren verloren ihren Faden und mussten sich mit einer torlosen Halbzeit begnügen.

Platzherren nach Gästeführung wie gelähmt

In einem verteilten Spiel hatte der Gutmadinger Außen Tobias Kienzler nach gut einer Stunde die erste Chance. Aus guter Position schloss er aber überhastet ab und drosch den Ball aus zehn Metern über das Gehäuse. Als die Gäste mit einem klassischen Konter in der 65. Minute durch den eingewechselten Jens Ammann mit 1:0 in Führung gingen, brachen beim FC Gutmadingen alle Dämme. Ohne jegliche Dynamik wirkte die Breinlinger-Elf in den letzten 20 Minuten wie gelähmt.

Überraschender Endstand

Die Gäste nutzten diese Schwächen gnadenlos aus. Nur sechs Minuten nach dem Führungstreffer schloss der völlig allein gelassene Mittelstürmer Jonathan Scheike überlegt zur 2:0-Führung ab. Wenig später spazierte Angreifer Lukas Kaltenstadler ohne Körperkontakt durch die Gutmadinger Abwehr und sorgte mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Nach guter Flanke von Marcel Huber hatte der Gutmadinger Spielführer Manuel Huber wenig später den Anschlusstreffer auf dem Kopf, scheiterte aber ganz knapp. In den letzten sechs Minuten sorgten die Linzgauer mit zwei blitzsauberen Tore durch Moritz Kaltenstadler und Jan Ammann für den überraschend hohen 0:5 Endstand. Mit dieser nicht eingeplanten Heimniederlage muss der FC Gutmadingen bei eventuell fünf Absteigern wieder um den Klassenerhalt bangen.

Steffen Breinlinger, Trainer FC Gutmadingen: „Nach gutem Beginn lief bei uns immer weniger zusammen. Viele technische Fehler und Ballverluste machten den Gegner stark. Für uns war es ein gebrauchter Tag. Für das nächste Spiel beim FC Furtwangen müssen wir alle Kräfte bündeln.“

Tore: 0:1 (65.) Ammann, 0:2 (71.) Scheike, 0:3 (77.) L. Kaltenstadler, 0:4 (84.) M. Kaltenstadler, 0:5 (87.) Ammann. – Z: 125. – SR: Zygan (Würmersheim).

