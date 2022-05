Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – SC Gottmadingen-Bietingen 2:0 (1:0). – Die Heimelf zeigte von Beginn an eine couragierte Leistung und es gelang ihr, schon früh in Führung zu gehen. Bereits nach neun Minuten erzielte Dominik Maus das 1:0. In der Folge standen die Gastgeber in der Defensive kompakt und sicher und ließen so über das gesamte Spiel hinweg wenig zu. Sie operierten mit vielen langen Bällen und schafften es, in der Offensive immer wieder Nadelstiche zu setzen.

Gobi und Gutmadingen vergeben ihre Strafstöße

Die Gäste kamen im ersten Durchgang durch einen Strafstoß zu einer guten Möglichkeit zum Ausgleich, doch der Pfosten hielt die Heimführung fest. Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. Aus einer stark auftretenden Abwehr heraus erspielten sich die Gastgeber immer wieder Torchancen. Eine solche nutzte Manuel Huber nach einer knappen Stunde zum 2:0. Im Anschluss scheiterte Claudius Hirt mit einem weiteren Strafstoß ebenfalls am Pfosten und verpasste so mit dem 3:0 die Vorentscheidung der Partie. Doch auch ohne den Treffer kam keine Spannung mehr auf und Gutmadingen verteidigte einen sicheren Sieg souverän über die Zeit.

Tore: 1:0 (9.) Maus, 2:0 (59.) Huber. – SR: Bacher (Freiburg). – Z: 120.

