Fußball-Landesliga: FC Neustadt – FC Gutmadingen (Samstag, 14.30 Uhr). Im Neustädter Jahnstadion steht am Samstag das Duell zwischen den beiden aktuell besten Schwarzwälder Landesligisten an. Während Neustadt aus 17 Spielen 29 Punkte eingesammelt hat, stehen die Gutmadinger nach 18 Partien bei 27 Zählern. Bei den Gästen sitzt noch immer der Stachel der Enttäuschung aus dem ersten Vergleich tief. Neustadt gewann im vergangenen Herbst in Gutmadingen mit 3:0.

„Das Ergebnis aus dem Hinspiel besitzt für mich überhaupt keine Aussagekraft mehr. Wir hatten damals eine gute Phase und Gutmadingen eher nicht. Der weitere Saisonverlauf hat gezeigt, dass beide Mannschaften nah beieinander sind und auch am Samstag Nuancen entscheiden werden“, betont FCN-Coach Florian Heitzmann. Seine Elf ist mit vier Punkten aus zwei Spielen aus der Winterpause ausgezeichnet gestartet. Noch mehr bedeutet die Top-Abwehrleistung. Neustadt blieb in den 180 Minuten ohne Gegentreffer.

Personell ist Heitzmann in einer glänzenden Position. „Aktuell gibt es keinen einzigen Ausfall.“ Die elf Spieler, die beim jüngsten 0:0 in Konstanz begannen, könnten auch am Samstag das Startelf-Mandat erhalten. Wenn es dennoch Änderungen geben sollte, dann in erster Linie aus taktischen Gründen.

Gutmadingens Trainer Steffen Breinlinger hat zu Beginn der Woche aus den Gesprächen mit seine Protagonisten immer wieder herausgehört, dass die 0:3-Heimniederlage gegen Neustadt noch tief in den Köpfen der Spieler steckt. „Wir haben damals beste Torchancen ausgelassen. Der Verlust dieser drei Punkte schmerzt noch heute. Deshalb fahren wir nach Neustadt, um uns zu revanchieren. Wir wissen jedoch, dass wir auf eine gute Elf treffen“, so Breinlinger. Auch er glaubt an eine sehr enge Partie. „Fußballerisch sind wir nah beieinander und zwei gleichwertige Mannschaften. Glaube und Wille werden entscheiden und da wollen wir Vorteile haben.“

Obwohl die Gutmadinger aus ihren zwei Auftaktpartien nur einen Punkt geholt haben, überwogen die positiven Eindrücke in den Partien gegen die Spitzenteams aus Frickingen und Überlingen. Dass die Neustädter eine bärenstarke Defensive haben, hat Breinlinger registriert und betont: „Wir sind offensiv stark und jederzeit in der Lage, auch auswärts ein, zwei Tore zu erzielen.“ Auch Breinlinger kann nahezu aus dem Vollen schöpfen. Benjamin Huber und Niklas Vöckt hat die Trainingswoche weiter vorangebracht. Allein hinter dem erkrankten Ahmet Keysan steht ein Fragezeichen.

