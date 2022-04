Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – SV Denkingen (Samstag, 16 Uhr). Gutmadingen kann am Samstag einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Bei einem Sieg würden sich die Gastgeber gegenüber den Denkingern, die auf den fünftletzten Tabellenplatz stehen, mit sieben Punkten absetzen. „Auch wenn Denkingen in den vergangenen Spielen nie mehr als nur einen Treffer erzielt hat, rechne ich mit einer schwierigen Aufgabe. Mein Trainerkollege Ruddies hat immer taktisch interessante Varianten im Kopf“, sagt Trainer Steffen Breinlinger.

Bei im Schnitt 2,1 Gegentreffern pro Spiel wird es für die Gutmadinger wichtig sein, in der Abwehrarbeit stabiler aufzutreten. Zuletzt in Walbertsweiler beim 2:1-Erfolg gelang das bereits. Offensiv sind die Gastgeber immer für Erfolgserlebnisse gut. Da liegt die Quote bei 1,95 Toren pro Spiel im Schnitt. Breinlinger hat für das Spiel keine personellen Sorgen, eher die größere Auswahl. Ahmet Keysan ist nach einem Kurzurlaub zurück und Alexander Stein nach der Sperre wieder dabei. Zudem zeigte Nicolai Haves mit seinem Siegtreffer in Walbertsweiler, dass er nach den bestandenen Prüfungen wieder um einen Platz in der ersten Elf kämpfen will. Bisher hat Haves nur 77 Punktspielminuten in der Saison absolviert.

Breinlinger will am Samstag mit aller Macht verhindern, dass seine Elf wieder in die Nähe des gefährlichen fünftletzten Tabellenplatzes rückt. Ihn stimmt zuversichtlich, dass seine Schützlinge zuletzt in den Trainingseinheiten ein großes Engagement zeigten. Nur zu gern möchten die Gastgeber sich für die 1:2-Niederlage in Denkingen revanchieren, als Gutmadingen eine 1:0-Führung aus der Hand gab.

