von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: SC Gottmadingen-Bietingen – FC Gutmadingen 3:2 (1:0). – Es war auf dem nassen Platz ein sehr unruhiges Spiel mit vielen Fehlpässen und Abstimmungsproblemen.

Jan Faude veredelt guten Spielzug

Luca Magro forderte seinen Hüter mit einer Kopfballrückgabe aus kurzer Distanz (6. Minute). Der SC kam zu zwei harmlosen Abschlüssen, die Möglichkeit des Gutmadinger Clemens Vöckt hätte man machen können. Einen guten Spielzug veredelte Jan Faude mit dem 1:0.

Duell der beiden Torjäger

Mit der Einwechslung von Marco Gruber nach der Pause wurde es zum Spiel der Torjäger. Zunächst setzte Manuel Huber den Kopfball nach einer Ecke in den Winkel zum 1:1. Nach einem Foul an Gruber verwandelte Sven Faude den Strafstoß gewohnt sicher zur erneuten Führung. In der 61. Minute zögerte Jan Faude zu lange mit dem Abschluss.

Gruber hatte freie Bahn beim 3:1

Dann war GoBi-Hüter Alain Abaz gefordert (64.). Der 16-m-Schuss von Hoang Luong geriet zu schwach (69.). Beim Huber-Kopfball war Abaz präsent (76.). Einen guten Gruber-Schuss faustete der Hüter zur Ecke (77.). Dann nahm Gruber dem zögernden letzten Abwehrspieler die Kugel ab und hatte 35 Meter freie Bahn zum Tor. Jan Faude hatte die Chance zum 4:1, Dominik Maus rettete auf der Torlinie. In der Nachspielzeit setzte Riedmüller den Ball aus 18 Metern unter die Latte.

Die Spielbewertung der Trainer war beidseitig positiv, Hauptsache gewonnen das Fazit der Zuschauer. (re)

Tore: 1:0 (27.) Jan Faude, 1:1 (50.) Huber, 2:1 (55.) Sven Faude (FE), 3:1 (80.) Gruber, 3:2 (92.) Riedmüller. – SR: Mourad (Mundelfingen). – Z: 240.

