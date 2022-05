Fußball-Landesliga: FC Schonach – SC Gottmadingen-Bietingen 1:6 (1:3). – Das Endergebnis spiegelt die Kräfteverhältnisse wider: Gottmadingen-Bietingen war in Schonach von der ersten bis zur letzten Minute mindestens eine Klasse besser und hätte bei konsequenterer Chancenverwertung noch viel deutlicher gewinnen können.

Torreigen zieht sich durch die Partie

Jan Faude eröffnete nach fünf Minuten den Torreigen, Bastian Schmittschneider legte wenig später nach. Doch in dieser frühen Phase des Spiels leistete Schonach noch Gegenwehr und kam sogar zum Anschluss: Tim Hettich kam 18 Meter vor dem Tor an den Ball und schloss mit einem platzierten Flachschuss in die lange Ecke ab. Die Hoffnung auf ein enges Spiel hielt jedoch nur zwei Minuten, denn Luis Wäschle stellte sofort wieder den alten Abstand her.

Frühe Entscheidung für die Gäste

Jener Wäschle war es auch, der drei Minuten nach Wiederbeginn mit dem 4:1 die Partie frühzeitig entschied. Dann schraubte Marco Gruber sein Torkonto mit einem Doppelpack in die Höhe, ehe GoBi in der Schlussphase mit einer vergebenen Chance nach der anderen ein größeres Debakel für Schonach verpasste.

Tore: 0:1 (5.) Faude, 0:2 (14.) Schmittschneider, 1:2 (16.) Hettich, 1:3 (19.) Wäschle, 1:4 (48.) Wäschle, 1:5 (62.) Gruber, 1:6 (68.) Gruber. – SR: Jacob (Altdorf). – Z: 120.

