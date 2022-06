Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – VfR Stockach 2:2 (1:0). – Durch zwei späte Gegentore verpasst der FC Gutmadingen einen Sieg zum Saisonabschluss. Weil zeitgleich der SV Denkingen überraschend gegen Überlingen gewann, verpasste Gutmadingen damit Rang acht in der Abschlusstabelle und damit auch die direkte Qualifikation für den Verbandspokal in der kommenden Saison.

Gutmadingen dominierte zunächst

Dabei waren die Hausherren gegen die bis dahin beste Rückrundenmannschaft zunächst die klar dominierende Elf. Hinten ließen sie nichts zu, vorne fehlte aber noch die Präzision im Abschluss. Bis zur 44. Minute, als Manuel Huber per Drehschuss aus acht Metern zum 1:0 traf.

Heimsieg in greifbarer Nähe

Als dann auch noch Mustafa Akgün in Minute 55 mit Gelb-Rot vom Platz musste und Manuel Huber nach einer Ecke auf 2:0 erhöhte (66.) hatte, rechneten viele mit einem Heimsieg. Dieser lag auch in greifbarer Nähe, denn Gutmadingen hatte in der Folge hochkarätige Chancen im Minutentakt. Mohamad Alhelhal, der Stockacher Torhüter, parierte den Strafstoß von Manuel Huber. Der Nachschuss ging übers Tor. Pech für Gutmadingen, das danach noch hätte das 3:0 machen können.

Chancenwucher rächte sich: Stockach gleicht aus

Dieser Chancenwucher rächte sich: In Minute 89 glich Rene Greuter zunächst per Strafstoß nach Handspiel von Claudius Hirt aus, ehe Stockach die Hausherren in der Nachspielzeit klassisch auskonterte: Marius Henkel schob zum Ausgleich ein. Somit entführte der VfR zum Saisonende einen äußerst schmeichelhaften Punkt aus Gutmadingen.

Tore: 1:0 (44.) Huber, 2:0 (66.) Huber, 2:1 (89.) Greuter, 2:2 (92.) Henkel. – SR: Lefort (Rastatt). – Z: 150. – Bes. Vork.: Akgün (VfR/55., Meckern).

