Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Reng. – FC Schonach (Montag, 15 Uhr). In Walbertsweiler treffen am Montag die beiden schlechtesten Rückrundenmannschaften der Liga aufeinander. Walbertsweiler sammelte aus 14 Partien acht Punkte ein, die Schonacher gar nur sechs. Und dennoch reisen die Schwarzwälder zuversichtlich an. „Wir haben bisher noch keinen Auswärtssieg geholt. Vielleicht klappt es ja im letzten Auswärtsspiel“, orakelt Spielertrainer Coskun Öztürk.

FC Schonach - VfR Stockach Souveräner Sieg für Stockach – mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

Öztürk, der in der kommenden Runde bei einem anderen Verein als Spielertrainer weiterarbeitet, stand beim 2:2 im Heimspiel gegen Walbertsweiler noch nicht auf dem Schonacher Spielbogen und kennt den Gegner daher nicht im Detail. „Die Mannschaften von Bodensee und Hegau haben alle technisch gut ausgebildete Spieler, sind spielerisch stark und spielen in der Regel sehr fair ohne schwere Fouls. Ich freue mich auf die Partie“, ergänzt Öztürk. Vor den Schonachern liegt eine Anreise von 95 Kilometern.

Bei den Schwarzwäldern zeichnet sich die Rückkehr von Farin Wehrle ab, der seine Sperre abgesessen hat. Bei Markus Dold und Dominik Wölfle ist ein Einsatz hingegen sehr fraglich. Auch Öztürk ist noch angeschlagen, will aber spielen. Er ließ zuletzt zwei Trainingseinheiten aus, um das Risiko zu vermindern. Öztürk will aber nicht nur spielen, er will auch gewinnen. „Keiner in Schonach weiß, wann und ob die Elf wieder einmal in der Landesliga vertreten sein wird. Daher sollten wir die letzten zwei Spiele auch ein Stück weit genießen, aber auch mit dem nötigen Ernst bestreiten.“

Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3, finden Sie hier: