Nur zwei der bisherigen 20 Punktspiele hat der FC Schonach in der laufenden Saison gewonnen. Eins davon im September des vergangenen Jahres gegen den Hegauer FV (3:1). „Allerdings haben wir in der vergangenen Saison dort auch eine 0:6-Abfuhr bekommen. Es sind demnach eher gemischte Erinnerungen an den kommenden Gegner“, sagt Sportvorstand Jürgen Schmidt. Nach der großen Willensleistung am vergangenen Spieltag beim 3:3 gegen Bad Dürrheim will die Elf nun auch in Welschingen zeigen, dass sie trotz der unbefriedigenden Tabellenposition lebt.

Schmidt lobt den großen Zusammenhalt. Zudem ergeben sich gegenwärtig auch personell wieder mehr Möglichkeiten. Zwar wird Max Dannecker aus Verletzungsgründen nicht mit in den Hegau reisen, doch Magnus Hettich ist wieder voll einsatzfähig und wird wohl auch in der Anfangsformation sein.

Unterdessen gehen die Planungen beim FC Schonach schon über die Saison hinaus. Noch ist das Landesliga-Kapitel nicht geschlossen. „Solange wir rechnerisch unsere Chancen haben, werden wir diese auch suchen“, betont Schmidt. Er versucht, erste Gespräche mit potenziellen Neuzugängen zu führen, die in erster Linie jung und entwicklungsfähig sein sollen.

Verstärkt wollen die Schonacher wieder auf den eigenen Nachwuchs setzen, von dem aktuell schon einige in der Landesliga spielen. „Wir planen natürlich zweigleisig, was in unserer Situation ganz normal ist. Zunächst aber wollen wir noch so viele Punkte wie möglich einsammeln, die Gegner ärgern und unsere Mannschaft in allen Bereichen entwickeln“, blickt Schmidt auf die kommenden Wochen.

