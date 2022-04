Fußball-Landesliga: FC Singen 04 – FC Neustadt (Samstag, 15.30 Uhr). Die Partie des Spitzenreiters gegen den Rangfünften, beide trennen zehn Punkte, steht unter einer ganz besonderen Konstellation. Die beste Offensive der Liga (65 Tore) trifft auf die beste Defensive (21 Gegentreffer). In Neustadt gab es im ersten Vergleich eine 1:1-Punkteteilung. Mit dem Ergebnis könnten die Hochschwarzwälder auch in Singen ausgezeichnet leben. „Singen will Meister werden. Demzufolge liegt der Druck komplett auf den Gastgebern. Wir müssen nicht gewinnen, wollen aber alles reinwerfen, was in uns steckt. In gewisser Weise dürfen wir sogar befreit aufspielen“, sagt FCN-Trainer Florian Heitzmann.

In den vergangenen 360 Spielminuten kassierte Neustadt kein Gegentor. In den sieben Rückrundenspielen sogar nur zwei. „Da ist eine Stabilität zu sehen, auf die wir gezielt hingearbeitet haben. Wir agieren nicht mit einer Mauertaktik. Diese würde auch nicht unserer Philosophie entsprechen. Wir arbeiten defensiv gegenwärtig sehr gut“, erläutert Heitzmann. In Singen wird die Stabilität der Abwehr auf eine gute Probe gestellt, denn die Gastgeber verfügen über mehrere Akteure, die beim Torabschluss nicht lange fackeln.

Verzichten müssen die Neustädter wohl auf den angeschlagenen Thomas Fischer. Etwas besser sieht es bei Niklas Eckert aus, der zuletzt gegen Denkingen geschont wurde. Fraglich ist der Einsatz von Jannik Schlegel, der am Montag schon in der ersten Halbzeit verletzt vom Platz musste.

