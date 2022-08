DJK Donaueschingen – FC Überlingen (Freitag, 18 Uhr). In der auf Wunsch der Gastgeber vorverlegten Partie treffen zwei Mannschaften aufeinander, die vor der Saison zum Kreis der Titelanwärter zählten. Die DJK legte mit zwei Siegen den erhofft guten Start hin. Überlingen ging am ersten Spieltag leer aus. Sollten sich die Allmendshofener auch diese drei Punkte sichern, wäre der Elf von Trainer Benjamin Gallmann ein perfekter Auftakt gelungen.

Gallmann muss mit Heiko Reich, Thomas Wild, Andreas Albicker und Alexander Schuler auf vier Spieler verzichten, die im Urlaub weilen. Somit stehen wohl nur 14 Akteure zur Verfügung. Darunter viele junge Spieler wie Maximilian Richter oder Aaron Mößner, die zuletzt alle einen Leistungssprung vollzogen haben. Wieder im Training ist Jonas Schwer, der nach längerer Verletzungspause wieder voll belastbar ist, jedoch für diese Partien noch keine Option ist. Gallmann und Schwer wollen kein Risiko eingehen.

Die Überlinger, Tabellendritter der vergangenen Saison, hat Gallmann noch nicht gesehen, weiß aber um die Qualität der Gäste. „Die Leistungsdichte in der Liga ist extrem hoch. Wir werden unsere Taktik nicht nach dem Gegner ausrichten. Mir ist wichtig, dass wir unsere Spielidee umsetzen und die eigenen Stärken in den Vordergrund rücken“, ergänzt Gallmann und geht zuversichtlich in die Begegnung.