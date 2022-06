von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Rengetsweiler – FC Schonach 4:2 (2:1). – Den Gastgebern war anzumerken, dass sie dieses wichtige Spiel im Rennen um den Klassenerhalt unbedingt gewinnen wollten. Vor dem 1:0 in der 14. Minuten hatte die Heimmannschaft bereits mehrere Chancen ausgelassen. Pascal Siebenrocken hatte auf der linken Außenbahn einen famosen Sololauf gestartet und Cosmin Cintu besorgte den Rest.

Erster Schonacher Torschuss führt zum 1:1

Doch mit dem ersten Schuss auf das Tor machte Schonach in der 20. Minute das 1:1 durch Jannis Clemens. Die Gäste beschränkte sich weiterhin auf die Defensive, während die Platzherren weiter anrannte. Erlösend dann das 2:1, wiederum durch Cosmin Cintu in der 40. Minute.

Erst in 87. Minute macht Dennis Hiller alles klar

Als Fabian Osswald in der 59. Minute nach einem tollen Kopfball von Florian Müller nur noch abzustauben brauchte, wähnten sich die Gastgeber auf der Siegesstraße. Jannis Clemens machte das Spiel mit einem Geschoss in den Winkel nochmals spannend. Doch bereits in der 87. Minute die Befreiung mit dem 4:2 durch Dennis Hiller.

Walbertsweiler Wermutstropfen

Die Wermutstropfen bei dem entscheidenden Nichtabstiegsspiel waren die drei schwerverletzten Spieler Daniel Glocker, Pascal Siebenrock und Jan Sauter aufseiten der Gastgeber.

Tore: 1:0 (14.) Cintu, 1:1 (20.) Clemens, 2:1 (40.) Cintu, 3:1 (59.) Osswald, 3:2 (83.) Clemens, 4:2 (87.) Hiller. – SR: Mourad. – Z: 320.

