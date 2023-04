Fußball, Landesliga: FV Walbertsweiler-Rengetsweiler – SC Gottmadingen-Bietingen 1:0 (1:0). – Bereits in der 2. Minute hatte der SC Gottmadingen-Bietingen eine Riesenchance durch Marcel Margraf, doch Nico Specker im FV-Tor parierte glänzend. Die Gäste wiesen zwar in der Folge die bessere Spielanlage auf, doch der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler hielt in einem schnellen Landesligaspiel dagegen und hatte auch Möglichkeiten, in Führung zu gehen.

In der 32. Minute war es soweit: Ein Freistoß aus dem Halbfeld, von Nico Renner getreten, kam zu Fabian Moser, der den Ball per Kopf sehenswert ins lange Eck zirkelte. Bis zur Pause spielte sich das weitere Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab. Nach dem Wechsel war der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler die bessere Mannschaft und hatte auch die klareren Chancen. Wie in der 60. Minute bei einem Pfostenschuss von Dominik Maier und zehn Minuten später bei einem Lattentreffer von Fabian Roth. Erst in der 75. Minute hatten die Gäste wieder eine Möglichkeit, doch der Fernschuss aus 25 Metern wurde zur Beute von FV-Keeper Nico Specker. In der 82. Minute hatte Roland Schwarzkopf die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, sein Schuss wurde aber auf der Linie abgewehrt. Glück für den FV, als Nico Marquart per Kopf für den geschlagenen Torwart rettete. In einer hektischen Schlussphase hielt die Abwehr der Gastgeber dem Ansturm des SC Gottmadingen-Bietingen stand. So blieb es beim knappen Sieg (fk)

Tore: 1:0 (32.) Moser. – SR: Gumz. – Z: 120. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (90.) Nico Renner, FV Walbertsweiler-Rengetsweiler.