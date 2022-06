Fußball-Landesliga: FV Marbach – FC Gutmadingen (Montag, 15 Uhr). Im vorerst letzten Landesliga-Heimspiel will sich Absteiger FV Marbach vor den eigenen Zuschauer noch einmal von der besten Seite zeigen. Ohne Druck dürfen auch die Gäste aufspielen, die ihr Saisonziel Klassenerhalt bereits am vergangenen Wochenende geschafft haben. In Gutmadingen setzte sich der Gastgeber im ersten Saisonvergleich mit 4:0 Toren durch. Gutmadingen möchte auch diesmal die drei Punkte, Marbach eine Revanche.

Für Marbachs Trainer Michael Schnee gibt es im letzten Heimspiel mehrere Aspekte, die er gerne erfüllt sehen würden. An erster Stelle steht ein ordentlicher und möglichst erfolgreicher letzter Heimauftritt. Auch die Hinspielniederlage möchte Schnee gerne vergessen lassen. „Ich werde genau hinschauen, welche Spieler sich noch einmal richtig motivieren und welche die Saison austrudeln lassen wollen. Schon in der Partie haben die Protagonisten die Chance, sich im Hinblick auf die kommende Saison bei mir nachhaltig im Gedächtnis festzusetzen, zumal sich bei uns in der neuen Runde einiges ändern wird“, betont Schnee. Durch die neue Spielgemeinschaft mit Rietheim kommen weitere Spieler hinzu. „Das ist auch nötig, da wir zu oft personelle zu schwach auf der Brust waren. Die Bezirksliga wird eine interessante, aber auch schwierige Liga. Dafür gilt es schon jetzt, Erfahrungen zu sammeln und diese mitzunehmen“, fügt der Trainer an. Aus dem aktuellen Landesliga-Kader wird es wohl nur einen Abgang geben. Torhüter Marc Opiela zieht es zurück zum SV Obereschach.

Fußball Direktabnahmen im Trend: Die besten Videos aus den Fußball-Amateurligen vom Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Die Gutmadinger gehen trotz der Niederlage am Mittwoch beim Hegauer FV (1:3) als Favorit in die Partie. Coach Steffen Breinlinger will mit seinem Team die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließen. Ein Erfolg in Marbach würden Gutmadingen diesem Ziel einiges näher bringen. Aktuell steht die Mannschaft auf Rang neun.

Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3, finden Sie hier: