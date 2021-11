von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FC Überlingen 1:3 (1:3). – Der Meisterschaftsfavorit vom Bodensee konnte nur eine Halbzeit lang die berechtigten Chancen unterstreichen.

Überlingen beginnt Engagement

Die Gäste begannen mit großem Engagement, schnellem Passspiel und guter Technik. Besonders Torjäger Marc Kuczkowski zeigte seine Klasse, wobei er immer wieder an FCL-Torhüter Raphael Albert scheiterte. In der 9. Minute gingen die Gäste durch Öhler in Führung. In der 24. Minute hatte Lars Sulzmann den Ausgleich auf dem Fuß, wurde aber im letzten Moment bedrängt. In der 26. Minute erhöhte Sandhas per Strafstoß auf 0:2.

Nach dem 0:3 sah es nach hohem Gästesieg aus

Nach dem 0:3 durch Romeo (38.) sah vieles nach einem hohen Gästesieg aus. Kim Hirschbolz gab das Signal mit einem tollen Schuss, welcher die Löffinger Gegenwehr einläutete. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verkürzte Sulzmann auf 1:3. Die zweite Halbzeit war ein offener Schlagabtausch mit stürmischen Angriffen der Gastgeber, die ein Remis verdient gehabt hätten.

Tore: 0:1 (9.) Öhler, 0:2 (26./ FE) Sandhas, 0:3 (38.) Romeo, 1:3 (45.+1) Sulzmann. – SR: Huber. – Z: 140.