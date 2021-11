von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – FC Bad Dürrheim 4:1 (1:0). – Ein Spielauftakt nach Maß gelang dem FC Überlingen gegen den FC Bad Dürrheim. Nachdem ein Schuss von Tom Öhler in der dritten Minute gerade noch abgewehrt werden konnte, donnerte Daniel Sandhas den anschließenden Eckball zum Führungstreffer in die Maschen des Gästetores.

Die Gäste aus Bad Dürrheim zeigten sich hierdurch aber nicht geschockt. Nicht zuletzt dank ihrer offensiven Spielweise sahen die Zuschauer in der ersten Halbzeit auf schwierigen Platzverhältnissen eine abwechslungsreiche Begegnung. Nennenswerte Tormöglichkeiten waren für die Gäste aber nicht zu verzeichnen.

Überlingen hatte in der 13. Minute durch Marc Kuczkowski und in der 35. Minute durch Jannik Gerlach zwei klare Möglichkeiten, die Führung auszubauen, die aber ungenutzt blieben.

Bad Dürrheim bleibt gefährlich

In der zweiten Halbzeit musste Bad Dürrheim dem hohen Tempo der ersten Hälfte etwas Tribut zollen, trotzdem blieb die Mannschaft immer gefährlich. Überlingen fand derweil weiterhin noch nicht zu seinem gewohnten Spiel.

In der 67. Minute landete ein Freistoß der Gäste am Überlinger Pfosten, und ein weiterer Freistoß war der Ausgangspunkt zum Ausgleich in der 72. Minute. Torhüter Maximilian Ritzler konnte den Schuss von Yunus Gülnar nicht festhalten, Mike Tabler ließ sich diese Chance nicht nehmen und drückte den Ball über die Linie des Überlinger Tores.

Die Freude der Gäste darüber währte aber nur kurz. In der 77. Minute schloss Marc Kuczkowski ein Zuspiel von Jannik Gerlach mit einem strammen Schuss in den Winkel zum erneuten Führungstreffer der Einheimischen ab.

Niklas Blank trifft gleich doppelt

In den Schlussminuten lockerten die Gäste ihre Abwehr und der eingewechselte Niklas Blank stellte bei seinem Landesligacomeback für Überlingen mit einem Doppelpack nach Zuspielen von Gerlach und Kuczkowski den Endstand her. Die engagierten und teilweise gut aufspielenden Gäste wurden mit diesem deutlichen Ergebnis unter Wert geschlagen.

Tore: 1:0 (3.) D. Sandhas, 1:1 (72.) Tabler, 2:1 (77.) Kuczkowski, 3:1, 4:1 (82./84.) Blank. SR: Heilig (Laufenburg). – Z: 110.

Alle Spielberichte der Landesliga gibt es hier