von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Singen – VfR Stockach 0:0. – Die Singener wollten unbedingt die Serie mit erfolgreich absolvierten Spielen gegen Stockach fortsetzen. Nach fünf Minuten gab Körner einen ersten Warnschuss Richtung Tor ab, den der Torhüter gerade noch über den Querbalken lenken konnte. Kurz darauf kam Pierro aus kurzer Distanz frei zum Kopfball, doch der geriet zu zentral, sodass der Schlussmann keine Mühe hatte, den Ball zu entschärfen.

Stockach stand sicher in der Abwehr

Die Gäste standen gut organisiert in der Abwehr und beschränkten sich zunächst auf die Defensive. Die Hausherren hatten zwar mehr Ballbesitz, doch so richtig gefährlich wurden sie nicht. Auffällig waren die vielen ungenauen Abspiele und wenig Spielwitz bei den Gastgebern. Auf der anderen Seite kamen die Stockacher in der 31. Minute mit einer schönen Freistoß-Variante zum Abschluss, der allerdings weit sein Ziel verfehlte. So ging es torlos in die Kabinen zum Pausentee.

Singen macht nichts aus dem Mehr an Ballbesitz

Im zweiten Abschnitt das gleiche Bild: Die Blau-Gelben hatten mehr Ballbesitz, Stockach stand sicher in der Abwehr. In der 54. Minute gab es eine sehr gute Möglichkeit für den VfR, doch Winterhalder klärte in höchster Not. Auf der Gegenseite hatte Winterhalder Pech, er setzte einen direkten Freistoß an die Querlatte (63.). Kurz darauf gab es erneut einen Freistoß kurz vor der Strafraumgrenze, doch auch diesmal scheiterte Winterhalder. Die Gastgeber versuchten in der Schlussviertelstunde noch einmal alles. Aber sowohl Körner mit einer Direktabnahme (80.) als auch Ceesay aus spitzem Winkel (85.) vergaben. Letztlich blieb es beim torlosen Remis. Ein Unentschieden, das den gezeigten Leistungen entspricht. (mab)

SR: Pfau (Oberachern). – Z: 200.

