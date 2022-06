Fußball-Landesliga: FC Singen 04 – FC Furtwangen (Montag, 15 Uhr, Hohentwielstadion). – Eine kuriose Begegnung am vorletzten Spieltag: Es darf davon ausgegangen werden, dass die beiden Kontrahenten, die sich am Pfingstmontag im Hohentwiel-Stadion gegenüberstehen, in der nächsten Runde nicht mehr in der Landesliga spielen. Denn während es für die Gastgeber um den Titel geht, der vorzeitig und vor eigenem Publikum gefeiert werden könnte, dürfte das Bestreben der Hochschwarzwälder darin liegen, sich erhobenen Hauptes aus der Liga in Richtung Bezirksliga zu verabschieden. Bei solch einer Konstellation ist die Rollenverteilung leicht, alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Von einer Meisterfeier an Pfingsten möchte Christian Jeske aber gar nicht reden – Trainer, auch Spielertrainer, tendieren dazu, sämtliche rechnerisch noch möglichen Varianten einfließen zu lassen. Doch die Ausgangslage ist klar: Sollte der FC Singen 04 seinen guten Lauf und sein Heimrecht gegen Absteiger FC Furtwangen zu einem Sieg am Montag nutzen können, dann könnte lediglich ein zeitgleicher Kantersieg von F.AL. über den SV Denkingen noch leichte Zweifel aufkommen lassen. Denn mit einem Sieg würde der FC Singen 04 seinen Drei-Punkte-Vorsprung in den letzten Spieltag mitnehmen und da wäre dann ja immer noch das deutlich bessere Torverhältnis – aktuell ist die Trefferbilanz der Singener um 15 Tore besser als jene des Verfolgers.

„Wir möchten die beiden noch ausstehenden Spiele gewinnen. Ich widme mich dem Training und dem anstehenden Spiel und plane keine Feiern!“, äußert sich Jeske etwas verhalten in Sachen Meisterschaft, sieht die Party-Organisation aber auch nicht als Kernkompetenz eines Trainers. „Wir sollten Furtwangen nicht unterschätzen, denn nominell ist die Mannschaft gut besetzt und kann jeden Gegner ärgern!“, versucht Jeske auch bei seinen Spielern die richtige Spannung vor einem vermeintlich „leichten“ Spiel aufzubauen, wohlwissend, dass Begegnungen, die man schon vor dem Anpfiff als gewonnen betrachtet, oft Überraschungen bergen.

Allerdings klingt es schon ein wenig wie die Laudatio auf den Titelträger und Aufsteiger, wenn Jeske auf sein eigenes Team zu sprechen kommt: „Ich bin mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden. Über die gesamte Saison hinweg hat das Team unglaublich konstant gespielt. Ich bin stolz auf die Mannschaft und den Verein!“, so der Lehrer, der dafür schon mal ein „gut bis sehr gut“ ins Teamzeugnis schreibt.

Und betrachtet man die Leistungen der Blau-Gelben in den letzten Wochen, dann sieht es doch sehr stark nach Heimsieg, Meisterschaft und Verbandsligarückkehr am Pfingstmontag aus.

Und da kann der Blick dann schon mal nach vorne gehen: Mit Blick auf die Saison 2022/23 dürfte man am Hohentwiel dann auch dem FC 03 Radolfzell in Sachen Klassenerhalt die Daumen drücken, da ein Duell der beiden alten Rivalen in der Verbandsliga sicherlich reizvoll wäre.

Die weiteren Spiele in der Landesliga

SpVgg F.A.L. – SV Denkingen: Obwohl einige Stammspieler beim Hegauer FV nicht mit von der Partie waren, zeigte F.A.L. am letzten Spieltag, dass man formstark in den Schlussspurt geht. Nun kommt aber mit Denkingen auch Ex-Trainer Joachim Ruddies, der das Team extrem gut kennt und seine Elf unbeschwert aufspielen lassen kann.

FC Überlingen – Hegauer FV: Der Blick auf seinen Kader trieb HFV-Coach Ronny Warnick zuletzt die Sorgenfalten auf die Stirn, musste er doch auch auf Spieler aus dem jüngeren A-Jugend-Jahrgang zurückgreifen. Beim FC Überlingen lief es zuletzt rund, vier der letzten fünf Spiele wurden gewonnen, Torjäger Marc Kuczkowski ist kaum zu bremsen, so dass der FCÜ das Rennen um Rang 2 wohl weiter offen halten kann.

VfR Stockach – Türk.SV Konstanz: Da es der Türk.SV oft nicht geschafft hat, sein spielerisches Potenzial in Punkte umzusetzen, wird dies das vorerst letzte Auswärtsspiel in der Landesliga für die Konstanzer.

SG Dettingen-Dingelsdorf – FC Löffingen: Relativ entspannt konnte die SG Dettingen-Dingelsdorf an ihrem spielfreien Wochenende den Klassenerhalt feiern, denn für die Gäste aus Löffingen ist mit diesem Spiel die Saison beendet, sodass die Schwarzwälder nicht mehr am Team vom Bodanrück vorbeiziehen können. Das Szenario sah lange düster aus, jetzt kann die Elf von Trainer David D‘Incau aber unbeschwert aufspielen, während die Gäste noch unter Druck stehen.

FV Walbertsweiler-RengFV . – FC Schonach: Zwei Heimspiele gegen zwei Absteiger sollen auf der Zielgeraden dem FV den Klassenerhalt bescheren. Abhängig vom Löffinger Gastspiel in Dettingen könnte sogar ein Punkt für den FV das Erreichen des rettenden Ufers bedeuten.

Ferner spielen: FV Marbach – FC Gutmadingen, FC Neustadt – FC Bad Dürrheim

Alle Spiele am Pfingstmontag, 15 Uhr