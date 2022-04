Fußball-Landesliga: FC Schonach – Türk. SV Konstanz (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Im ersten Spiel nach dem zum Saisonende angekündigten Abschied von Spielertrainer Coskun Öztürk peilt der FC Schonach seinen dritten Saisonsieg an. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Für die Schwarzwälder sprechen gleich mehrere Aspekte, um sich für die 1:2-Vorrundenniederlage in Konstanz zu revanchieren: der Heimvorteil, die nur sechs Punkte Rückstand auf den kommenden Gegner und vor allem ein deutlich größerer Spielerkader.

Das zuletzt spielfreie Wochenende haben die Schonacher genutzt, um sich personell für das Saisonfinale neu aufzustellen. Erfreut registrierte Öztürk die Rückkehr mehrerer zuletzt angeschlagener und kranker Spieler. „Wir sind diesmal bereits am Montag in das Training eingestiegen. Die Spieler haben super mitgezogen, und wir haben detailliert an einigen Dingen gearbeitet. Nun gilt es, das auch in den kommenden 90 Minuten umzusetzen. Ich bin ganz zuversichtlich“, sagt Öztürk. Außer Max Dannecker, der sich einer Operation unterziehen musste, sind am Sonntag alle Spieler verfügbar, was die Schonacher flexibler und schwerer ausrechenbar machen soll.

Der bisher letzte Erfolg der Schonacher datiert vom 7. November 2021, als der FV Marbach auf eigenem Platz mit 6:2 Toren bezwungen wurde. Vor dem spielfreien Wochenende gelang Schonach mit dem 1:1 in Frickingen eine ganz dicke Überraschung. Am Sonntag soll nun auch die rote Laterne abgegeben werden. Öztürk: „Ich freue mich riesig auf das Spiel. Wir wollen zeigen, dass wir besser sind, als der Tabellenstand besagt, und noch einige Punkte einfahren.“

