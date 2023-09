Fußball-Landesliga: SpVgg F.A.L. – FC Radolfzell 1:2 (1:0). – Nach kurzer Abtastphase gelangte die SpVgg F.A.L. bereits in der vierten Minute zum ersten Mal gefährlich vors Tor von Radolfzell, doch konnte die Hereingabe an der Grundlinie durch Reichle nicht verwertet werden. In der Folge machten sich Unsicherheiten beider Mannschaften im Mittelfeld durch Fehlpässe bemerkbar. J. Hübschle befreite die SpVgg aus dieser Phase und spielte einen steilen Pass (9. Minute) auf R. Karg, der durch Einlaufen in den 16er souverän das 1:0 erzielen konnte. Weder Gegenspieler noch Torwart konnten dies verhindern.

F.A.L. verpasst das 2:0

F.A.L. erhöhte nun mit dem 1:0 im Rücken den Druck auf die Radolfzeller Hintermannschaft. Ein Schuss durch Reichle (12.) blieb unbelohnt und so verpasste F.A.L. das 2:0 nur knapp. Erst in der 16. Minute wurde Radolfzell durch einen Freistoß gefährlich, jedoch ging der Schuss von Wehrle knapp am Tor vorbei. F.A.L.blieb am Drücker, verpasste es in Minute 21, erneut durch Reichle, die Führung auszubauen. Auch blieben Aktionen durch R. Karg und Krasniqi ohne Folge. Im weiteren Verlauf flachte das Spiel ab und Chancen wurden beidseitig nicht genutzt.

Radolfzell erhöht den Druck und dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel kam Radolfzell stärker aus der Kabine und erhöhte den Druck. In dieser Folge fiel in Minute 58 der verdiente Ausgleich durch Haselwander, nachdem die Radolfzeller zuvor immer wieder am Schlussmann von F.A.L., Jan Negraßus, gescheitert waren. F.A.L. überließ Radolfzell nun mehr und mehr das Spiel, bis in der 68. Minute ein aus dem Halbfeld geschlagener Ball auf Graf die Führung für Radolfzell brachte. Erst in Minute 71 wurde F.A.L. wieder durch den eingewechselten Burgenmeister gefährlich, jedoch ohne den Ausgleich zu erzielen. Radolfzell blieb die beherrschende Mannschaft, auch wenn F.A.L. immer wieder versuchte, gefährlich zu werden. Am Ende belohnte Radolfzell seine geschlossene Mannschaftsleistung mit einem Sieg. (chk)

Tore: 1:0 (9.) Karg, 1:1 (58.) Haselwander, 1:2 (68.) Wehrle. – SR: Pacher. – Z: 130.

