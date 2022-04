Fußball-Landesliga: FC Neustadt – Hegauer FV (Dienstag, 19 Uhr). In einem Nachholspiel empfängt der Tabellenfünfte den Rangneunten. Während Hegau am Wochenende einen 4:2-Heimsieg gegen Schonach feierte, wurde die Partie der Neustädter gegen Marbach abgesagt. Inzwischen ist der Platz in Neustadt wieder bespielbar und die Gastgeber wollen ihre glänzende Ausgangsposition weiter verbessern.

Mit drei weiteren Zählern und dann 35 Punkten sollte der Klassenerhalt als Minimalziel sicher sein. „Soweit rechne und denke ich noch nicht, aber es ist sicherlich ein zusätzlicher Ansporn für uns“, sagt FCN-Trainer Florian Heitzmann. Er kennt den Gegner aus vergangenen Vergleichen gut. „Hegau ist sicherlich besser als der Tabellenplatz. Wir werden erneut an unsere Leistungsgrenzen gehen müssen“, betont der Trainer.

Personell sieht es weiterhin rosig aus. Heitzmann kann nach Wunsch aufstellen. „Alle Spieler sind an Bord und freuen sich auf die Partie unter Flutlicht“, ergänzt der Neustädter Coach.

