Fußball-Landesliga: FC Neustadt – SV Denkingen 1:0 (0:0). – Dem FC Neustadt ist der zweite Sieg in Folge gelungen. Dank eines verwandelten Foulstrafstoßes von David Tritschler knackten die Hochschwarzwälder die Marke von 40 Punkten. Damit holte Neustadt aus den vergangenen vier Partien zehn Punkte.

Tritschler behielt die Nerven am Elfmeterpunkt

Denkingen begann die Partie sehr defensiv mit einer Fünfer-Abwehrkette. Neustadt rannte an, fand jedoch keine Lücken in der dicht gestaffelten Abwehr der Linzgauer. So blieben große Torchancen zunächst Mangelware. Unmittelbar nach Beginn der zweiten 45 Minuten wurde ein Neustädter Spieler im Strafraum der Gäste gefoult. David Tritschler behielt am Elfmeterpunkt die Nerven und erzielte das Tor des Tages. Nach dem Treffer wurde die Partie offener. Neustadt hatte noch zwei ganz dicke Chancen, scheiterte jedoch am Schlussmann der Gäste. Die Angriffe der Denkinger wurden hingegen an der Strafraumlinie abgefangen.

Tor: 1:0 (47./FE) Tritschler. – SR: Schmidt. – Z: 120.

