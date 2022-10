von unserer Sportreaktion

Fußball-Landesliga: FC Neustadt – FC Radolfzell 0:2 (0:0). – Eine ausgeglichene erste Halbzeit erlebten knapp 100 Besucher im Jahnstadion in der Wälderstadt Titisee-Neustadt zwischen dem FC Neustadt und dem FC Radolfzell. Die Gastgeber waren eher einen Tick besser als das Team vom Bodensee. Das FCN-Team erarbeitete sich in den ersten 45 Minuten zwei gute Standardchancen, bei denen am Ende nur das Quäntchen Spielglück fehlte, um mit der Führung in die Pause zu gehen.

Neustadt trifft nicht, dafür nutzt Radolfzell einen Abwehrfehler

Im zweiten Spielabschnitt nutzten die Gäste einen Abwehrfehler der Gastgeber nach sieben Minuten durch Chorbok zur Führung konsequent aus. Nach der Auswechslung der Radolfzeller von Schonhardt für Rummler erhöhte Hlavacek auf 2:0 aus Gästesicht. Die Neustädter bemühten sich bis zum Ende der Partie vergeblich, etwas Zählbares zu erreichen. Sicher verwalteten die Gäste das Resultat über die Zeit. (ju)

Tore: 0:1 (52.) Chrobok, 0:2 (62.) Schonhardt. – SR: Christian Rose. – Z: 100.

