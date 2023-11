FC Öhningen-Gaienhofen – FC Neustadt 1:5 (1:1). – Kurz nach dem Anspiel hatte der FC Neustadt bereits den ersten langen Ball auf Sam Samma, der aber von Amann geblockt wurde. Beide Mannschaften versuchten in der Anfangsphase, ihr Spiel nach vorne auszurichten, allerdings ohne zwingende Torchance.

Führung für die Gastgeber

In der 26. Minute erkämpfte sich Kienzler in der Mitte dem Ball, dessen langen Pass auf Wäsche konnte dieser durch einen Heber zum 1:0 für den FC Öhningen-Gaienhofen vollstrecken. In der 34. Minute hatte der FC Neustadt eine gute Torchance: Nach einer Flanke von außen kam Trischler am Strafraum frei zum Schluss, verzog aber knapp über das Tor.

Kurz vor dem Seitenwechsel trug der FC Neustadt einen schnellen Konter vor und Fischer schloss diesen mustergültig ab. Hier sah die Abwehr des FC Öhningen-Gaienhofen nicht gut aus.

Die Gäste kommen in der zweiten Halbzeit in Fahrt

Kurz nach Wiederanpfiff verschätzte sich der Neustädter Torwart und schlug den Ball direkt vor die Füße für Hofbauer, der den Ball aber aus kürzester Distanz am Tor vorbei schoss. Im Gegenzug bekam der FC Neustadt einen fragwürdigen Strafstoß zugesprochen und ging durch Sam Samma in Führung.

Nach einem Ballverlust der Gastgeber in der eigenen Hälfte, startete Neustadt einen Angriff über Außen, und in der Mitte schloss Kiefer zum 3:1 ab. In der 70. Minute erzielte Neustadt nach einem Eckball durch Tobias Tritschler das 4:1.

Verdienter Auswärtssieg für die Gäste

Doch nicht genug: In der 87. Minute erzielte Tobias Tritschler aus stark abseitsverdächtiger Position das 5:1 für die Gäste. Auch in dieser Höhe geht der Sieg für den FC Neustadt in Ordnung.

Tore: 1:0 (26.) Wäschle, 1:1 (44.) Rohrer, 1:2 (48./FE) Samma, 1:3 (51.) Kiefer, 1:4 (60.) T. Tritschler, 1:5 (88.) T. Tritschler. – SR: Holub. – Z: 280.

