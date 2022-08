von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: Hegauer FV – FC Königsfeld 2:4 (1:2). – Nach drei Minuten landete der Ball zum ersten Mal im Tor der Gäste, Antonio Greco stand aber beim Zuspiel von Jan Petschko hauchdünn im Abseits. In der 16. Spielminute landete eine verunglückte Abwehraktion des HFV bei Felix Fehrenbach, der mit einem herrlichen Schlenzer zum 1:0 für den FC Königsfeld traf.

Strafstoß führt zur 2:0-Führung für die Gäste

Nach 28 Spielminuten kam Dominik Eschner im Hegauer Strafraum zu Fall. Den gerechtfertigten Strafstoß verwandelte Felix Fehrenbach zum 2:0 (28. Minute). Kevin Kohler eroberte den Ball im Königsfelder Aufbauspieler und setzte Markus Müller gekonnte in Szene, der aus spitzen Winkel zum 1:2 (39.) traf. Im Anschluss an einen Einwurf in der 48. Minuten setzte sich Patrick Laule über die rechte Seite durch und bediente den in der Mitte freistehenden Sven Schwarzwälder, der das 3:1 markierte. HFV-Torhüter Joel Reichel klärte kurz darauf stark gegen Laule (49.).

Zwei-Tore-Vorsprung für Königsfeld wiederhergestellt

Mit einem schönen Ball in die Tiefe von Markus Müller auf Kevin Kohler bediente dieser den freistehenden Antonio Greco, der das zweite Tor für den Hegauer FV erzielte (56.). In der 72. Spielminute setzte sich Tim Berger im HFV-Strafraum durch und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung für den FC Königsfeld wieder her. In der Schlussphase warf der Hegauer FV nochmals alles nach vorne, konnte sich jedoch nicht mehr belohnen.

Tore: 0:1 (16.) Fehrenbach, 0:2 (28.) Fehrenbach, 1:2 (39.) Müller, 1:3 (48.) Schwarzwälder, 2:3 (56.) Greco, 2:4 (72.) Berger. – SR: Mourad (Mundingen). – Z: 120. – Bes. Vork.: Gelb-Rot Toth (83., Hegauer FV).

Videos, Storys und Infos zur Landesliga finden Sie hier: