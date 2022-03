von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – FC Überlingen 1:1 (0:0). – Dank mannschaftlicher Geschlossenheit eroberte sich der FC Gutmadingen gegen den Tabellendritten FC Überlingen einen hoch verdienten Punkt. Die Mannschaft von Trainer Steffen Breinlinger präsentierte sich von Anfang auf Augenhöhe und machte dem Favoriten das Leben schwer.

Kompliment an die Mannschaft

„Wir haben besonders in der ersten Halbzeit eine ganz starke Leistung abgeliefert. Kompliment an meine Mannschaft,“ zeigte sich der Gutmadinger Trainer Steffen Breinlinger mit der Leistung seines Teams hoch zufrieden.

Gutmadingen bringt Überlingen in Verlegenheit

Mit eigenem Ballbesitz und schnellem Spiel über das Mittelfeld brachte man die Seehasen von Anfang an in Verlegenheit. Die favorisierten Gäste konnten kaum eigene Akzente setzen und taten sich mit den laufstarken Gutmadingern äußerst schwer. Lukas Riedmüller und Tobias Kienzler trieben aus dem Mittelfeld, welches immer schnell überbrückt wurde, die Hausherren nach vorne. Die starke Überlinger Abwehr, die mit nur 17 Gegentreffern in der Liga die beste Defensive stellt, musste einige Male in höchster Not klären. Mit dem 0: 0 waren die Gäste zum Pausenpfiff gut bedient.

Sehenswerter Lupfer bringt Führung für die Gäste

Im zweiten Spielabschnitt kam der Favorit aber besser ins Spiel und die Hausherren mussten erste brenzlige Situationen überstehen. Die Gutmadinger Abwehr stand besonders im Zentrum mit Simon Götz und Dominik Maus gut und ließ kaum Chancen zu. 20 Minuten vor Schluss unterstrich der Überlinger Torjäger Marc Kuczkowski mit dem Treffer zum 1:0 seine ganze Klasse. Er setzte sich an der Strafraumgrenze gegen seinen Gegenspieler gekonnt durch. Mit seinem sehenswerten Lupfer ließ er dem Gutmadinger Torhüter Moritz Küssner keine Chance.

Überlinger Eigentor bringt den Ausgleich

Bereits vier Minuten später wurden die Hausherren mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1 belohnt. Nach einem tollen Standard von Tobias Kienzler wurde der Ball von einem Überlinger Abwehrspieler ins eigene Tor gelenkt. In der Schlussphase kam Hektik auf und beide Teams spielten auf Sieg. Fünf Minuten vor Schluss scheiterte Lukas Riedmüller mit einem Lattentreffer für den Gastgeber denkbar knapp.

1:1 in Gutmadingen gerechtes Resultat

Unter dem Strich war die Punkteteilung ein gerechtes Ergebnis. In einem guten Spiel sorgten beide Mannschaften für gute Fußballkost. Der FC Gutmadingen bewies wieder einmal, dass er in der Landesliga auch mit absoluten Spitzenmannschaften mithalten kann.

Tore: 0:1 Kuczkowski (71.), 1:1 (74.) Dietrich. – SR: Porep (Merzhausen). – Z: 140.

