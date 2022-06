Fußball-Landesliga: FC Singen 04 – FC 07 Furtwangen (Montag, 15 Uhr). Die mit großer Sicherheit letzte Auswärtsreise in der Landesliga, führt den FC Furtwangen am Montag zum Spitzenreiter FC Singen, der mit einem Sieg die Meisterschaft und den Verbandsliga-Aufstieg perfekt machen will. Nur als Gratulanten möchten die Bregtäler aber nicht anreisen. „Der viertletzte Tabellenplatz ist trotz unseres jüngsten Heimerfolgs noch lange nicht sicher. Unser Konkurrent Konstanz hat da einige einfachere Aufgaben zu lösen. Wir werden noch Punkte brauchen. Diese in Singen zu holen wird ganz schwer, aber unmöglich ist es nicht“, macht Furtwangens Trainer Jakob Prezer seinen Spielern Mut.

Die Furtwanger werden sich auf eine ungewohnt große Kulisse einstellen müssen. Hinzu kommt ein Gegner, der mit schnellen Toren auf eine zeitige Entscheidung drängen wird. Außerdem ist es für die Furtwanger sicherlich noch einmal ein tolles Erlebnis, im Hohentwielstadion spielen zu dürfen. Sich nur in der Defensive zu verbarrikadieren, wird hingegen nicht die Taktik von Prezer sein. Da es personell aber eher mau aussieht, gehen die Bregtäler als klarer Außenseiter in die 90 Minuten.

„Einige Spieler haben sich in den Pfingsturlaub verabschiedet, allerdings schon vor vielen Wochen diesen Urlaub bekannt gegeben. Wir werden Spieler aus der zweiten Mannschaft und aus der A-Jugend mitnehmen“, kündigt Prezer an, der selbst nicht spielen will. „Nur im äußersten Notfall. Lieber gebe ich jüngeren Spielern die Chance, sich gegen den starken Gegner zu zeigen“, ergänzt der Trainer. Furtwangen will sich achtbar verkaufen und eine deutliche Schlappe verhindern, was bei der Qualität der Gastgeber und vor dem Hintergrund ihrer potenziellen Meisterschaft allein schon sehr schwer werden wird.

