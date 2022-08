von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Bad Dürrheim – Hegauer FV 2:2 (1:1). – Die Dürrheimer legten los wie die sprichwörtliche Feuerwehr. Der Gegner wurde förmlich überrannt. Die Hausherren hätten nach 20 Minuten gut und gerne 3:0 führen können. Mario Osagiede nutze seine Chance nach einem Eckball nicht und Dean Savic schoss knapp neben das Gästetor. In der 13. Spielminute zeigte Schiedsrichter Lukas Meyer aus Freiburg auf den Punkt. Timoteo Mba Edu Masa war gefoult worden. Adrian-Giorgian Dumitru münzte den Strafstoß zum 1:0 um. Der Hegauer FV fand erst allmählich ins Spiel. Osvaldo Rodrigo Caceres Vera konnte den Ball Kevin Kohler gerade noch vom Fuß spitzeln.

Handspiel sorgt für Ausgleichstreffer

In der 37. Minute verhinderte Luis Armando Lopez Alvarado mit einem Handspiel ein Gegentor. Der FC-Kapitän sah die Rote Karte. Den Strafstoß versenkte Raffaele Care. Die Dürrheimer ließen sich ihre Unterzahl aber nicht anmerken. Die kurzweilige und sehenswerte Partie war hart umkämpft. Mit einem super Spielzug gingen die Kurstädter erneut in Front. Daniel Moreno Tallon hatte den mustergültigen Angriff erfolgreich abgeschlossen (72. Minute). Kurz darauf wurde Moreno Tallon im Sechzehner umgestoßen. Das war ein klarer Strafstoß, den der Referee nicht gab. Daniel Fernandez Garcia vergab für die Gastgeber einen Freistoß knapp. Die Dürrheimer waren zu sehr nach vorne orientiert und so konnte Jan Petschko in der 86. Minute recht einfach noch ausgleichen.

Gastgeber verschenkten zwei Punkte

Der FC Bad Dürrheim, bei dem fast jeder einzelne Akteur seinem Gegenspieler spielerisch überlegen war, hatte so zwei Punkte verschenkt. FC-Trainer Enrique Blanco: „Natürlich ist es ärgerlich, wenn man sieht, dass wir hier sechs 100-prozentige Torchancen vergeben und dass die Gegentore so nie fallen dürfen. Trotzdem hat die Mannschaft den Charaktertest bestanden. Sie braucht noch etwas Zeit, wächst langsam aber sicher zusammen. Beim Tor zum 2:2 hat sich schon angedeutet, was sie kann.“

Der FC Bad Dürrheim gastiert am Samstag beim FC Neustadt.

Tore: 1:0 (13./FE) Dumitru, 1:1 (37.) Care, 2:1 (72.) Tallon, 2:2 (86.) Petschko. – SR: Mayer (Freiburg). – Z: 80. – Bes. Vork.: Rote Karte Handspiel (36., FC Bad Dürrheim) Alvarado.

