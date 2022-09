von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: Der FC Bad Dürrheim hat Trainer Enrique Blanco mit sofortiger Wirkung als Trainer des Landesligisten freigestellt. Dies teilte der Verein am Mittwochabend mit. Man habe sich innerhalb der Vorstandschaft zu diesem Schritt entschieden, um so neue Impulse in der Mannschaft zu setzen. Die Bad Dürrheimer holten in den ersten sieben Saisonspielen lediglich vier Zähler. Bis die Trainerposition neu besetzt ist, soll Co-Trainer Massimo Verratti die Leitung der Mannschaft übernehmen.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung der Kurstädter: „Der Verein und die Vorstandschaft danken Enrique Blanco für die vergangenen dreieinhalb Jahre. In dieser Zeit war er nicht nur als Trainer der 1. Mannschaft tätig, sondern hat sich auch aktiv ins Vereinsleben eingebracht.“

