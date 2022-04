Fußball-Landesliga: FC Bad Dürrheim – Türk. SV Konstanz (Mittwoch, 19 Uhr) Mit dem Rückenwind von sechs Punktspielen ohne Niederlage gehen die Kurstädter in das kommende Heimspiel. Die Ausgangslage hat sich leicht verändert. Auch wenn die Kurstädter es nicht so sehen, so sind sie doch gegen Konstanz in der Favoritenrolle, schließlich haben sie einen Vorteil von elf Punkten mehr auf der Habenseite. Warnung sollte jedoch die 0:2-Niederlage in Konstanz sein.

Für Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco ist das jüngste Hoch seiner Elf die logische Folge „aus einer richtig guten Vorbereitung im Winter“. Da habe sich die Mannschaft eingespielt. Nun gehen die Kurstädter bereits in ihre zweite englische Woche, weshalb Blanco das Training etwas dosiert. „Wir werden etwas an taktischen Dingen feilen. Ich habe die volle Belegschaft an Bord, sodass wir da sicherlich auch Fortschritte machen werden.“ Mehrfach hatte Blanco in den vergangenen Wochen deutlich gemacht, dass ihm der eingeschlagene Weg seiner Elf sehr gefalle. „Wir kennen die Stärken und Schwächen der Konstanzer. Kräftemäßig sollten wir das Spiel meistern, aber mit 70 oder 80 Prozent wird es nichts“, warnt Blanco.

Einiges spricht dafür, dass die Kurstädter mit der Erfolgself vom Samstag in Gutmadingen starten. Bestätigen will Blanco das nicht, auch um die Spannung im Kader hochzuhalten. Mit einem weiteren Sieg könnte sich Bad Dürrheim der Marke von 30 Punkten nähern. Nach nur 15 Punkten in der gesamten Vorrunde ein deutlich besserer Schnitt.

