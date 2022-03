von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: SpVgg F.A.L. – FV Marbach 3:1 (2:1). – Bereits in der vierten Minute schickte Senn den FAL-Stürmer Krasniqi steil, der aber trifft nur den Pfosten. 120 Sekunden später spielte Jannik Karg einen Steilpass auf Krasniqi, der zum 1:0 trifft. In der Folge war die Heimmannschaft das bessere Team.

Viele F.A.L.-Chancen, aber nur 2:1 zur Pause

In der 18. Minute ließ der Schiedsrichter einen Vorteil für die Heimmannschaft laufen, aber Krasniqi traf wieder nur den Pfosten. In der 23. Minute kamen die Gäste zu einem Freistoß vor dem gegnerischen Tor. Die F.A.L.-Hintermannschaft kann diesen nicht klären und Fetahi nutzte die Nachschusschance zum 1:1. In der 29. Minute führen die Hauherren den Ball durch das Mittelfeld und spielten in die Spitze auf Krasniqi, der diesen Angriff zum 2:1 nutzen konnte. In der Folge hatte die Spielvereinigung durch Hübschle und Krasniqi weitere gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen.

Sehenswerte F.A.L.-Kombinationen

Nach dem Seitenwechsel kombinierte sich F.A.L. in der 62. Minute sehenswert vor das Marbacher Tor. Aber Senn kann den Angriff nicht zu einem Treffer nutzen. In der 73. Minute wird Senn steil im Strafraum angespielt. Sein Pass in die Mitte findet Huber, der aber knapp neben das Tor schießt. In der 81. Minute erkämpfte sich Robin Karg einen Befreiungsschlag der F.A.L.-Hintermannschaft zurück. Er drehte sich um die eigene Achse und schob zum 3:1-Endstand ein. (mm)

Tore: 1:0 Krasniqi (6.), 1:1 Fetahi (23.), 2:1 Krasniqi (29.), 3:1 R. Karg (81.) – SR: Gehring (Biberach) – Z: 170.

