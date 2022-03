von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: SpVgg F.A.L. – FC Gutmadingen 3:0 (1:0). – Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause spielte F.A.L. direkt vom Anpfiff weg offensiv nach vorne. In der sechsten Minute kam Robin Karg nach einem zu kurzen Rückpass vor dem Gutmadinger Torhüter an den Ball und vollendete zum 1:0 für die Heimmannschaft. Auch danach gehörten die gefährlicheren Szenen der Spielvereinigung. Aber die Torabschlüsse von Burgenmeister, Krasniqi und Robin Karg stellten den Torhüter der Gäste vor keine großen Probleme. Die Schwarzwälder näherte sich gelegentlich dem Tor des F.A.L. an, ohne dabei allerdings große Gefahr auszustrahlen. So hätten die Platzherren nach einer halben Stunde nach einem schnellen Konter auf 2:0 erhöhen können, aber Krasniqi und Senn im Nachschuss trafen nicht. Somit ging es mit einem verdienten 1:0 in die Halbzeit.

Ausgleichschancen für Gutmadingen

Nach der Pause kam der Gast aus Gutmadingen deutlich aktiver aus der Kabine. Manuel Huber gab den ersten Torschuss ab und in der 48. Minute traf Kienzler nach einer Direktabnahme nur den Außenpfosten. F.A.L. benötigte zehn Minuten, um wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Der FCG hatte in der 62. Minute nochmals die Chance auf den Ausgleich, doch der Ball ging nach einer flachen Hereingabe von der rechten Seite am Tor vorbei.

Spannende zweite Halbzeit endet mit Sieg für F.A.L.

In der 68. Minute spielte sich die Heimmannschaft über Reichle und Burgenmeister aus der eigenen Hälfte nach vorne, Krasniqi wurde freigespielt und vollendete frei vor dem Torhüter sicher zum 2:0. Nachdem Gutmadingen nach einem Freistoß nochmals per Kopf die Riesenchance zum Anschlusstreffer ausgelassen hatte, stellte Kai Huber in der 77. Minute auf 3:0. Damit war das Spiel entschieden und die Heimmannschaft sicherte sich einen insgesamt verdienten Heimsieg.

Tore: 1:0 (6.) R. Karg, 2:0 (68.) Krasniqi, 3:0 (77.) Huber. – SR: Bartschat. – Z: 160.

