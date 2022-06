Fußball, Aufstiegsrunde zur Verbandsliga: SpVgg F.A.L. – FV RW Elchesheim (Samstag, 16 Uhr). – Für die SpVgg F.A.L. geht es, nicht zuletzt wegen der Pokalerfolge in der Saison 2020/21, seit zwei Jahren nahezu ununterbrochen zur Sache. Nun aber steht voraussichtlich das letzte Spiel der Runde auf dem Programm. Und dieses könnte die Krönung einer Saison werden, die für die Linzgauer einer Achterbahnfahrt glich. Im Pokal musste man coronabedingt nachsitzen, das Halbfinale der Saison 20/21 wurde erst Ende Juni gespielt – F.A.L. schied, noch mit Trainer Joachim Ruddies, knapp gegen den Freiburger FC aus – und daher ging es nahtlos in die Vorbereitung für die neue Runde.

Die Ausgangslage F.A.L. gewinnt mit mehr als zwei Toren Unterschied F.A.L. steigt auf F.A.L. spielt unentschieden oder verliert Elchesheim hat die meisten Punkte und ist Aufsteiger. F.A.L. gewinnt mit einem Tor Unterschied Alle drei Mannschaften sind punktgleich, aber Elchesheim hat die beste Tordifferenz und ist Aufsteiger F.A.L. gewinnt mit zwei Toren Unterschied, aber nicht 2:0 Alle drei Mannschaften haben die gleiche Tordifferenz, Elchesheim und F.A.L. hätten gleich viel Tore erzielt, aber Elchesheim wäre aufgrund der meisten Auswärtstore Aufsteiger. F.A.L. gewinnt 2:0 Dann sind alle drei Mannschaften punktgleich, haben gleich viele Tore erzielt, haben gleich viele Auswärtstore geschossen. Entscheidung fällt in einem Blitzturnier der drei Mannschaften, jeder gegen jeden, je 45 Minuten. (kha)

Bedingt durch die starken Pokalauftritte war die Erwartungshaltung vor der Saison 21/22 hoch, aber schon nach wenigen Spieltagen fand sich das Team von Trainer Netcad Fetic in der zweiten Tabellenhälfte wieder. Nach dem Trainerwechsel – der Landesliga erfahrene Co-Trainer Florian Stemmer übernahm – zeigte das Team, dass die hohen Erwartungen begründet waren, denn die Elf um Torjäger Qendrim Krasniqi legte eine beeindruckende Siegesserie hin, spielte am Ende um den Titel mit und beendete die Runde als Vizemeister. Die 0:2-Niederlage im ersten Spiel beim FSV Rheinfelden möchte F.A.L.-Coach Florian Stemmer gar nicht so hoch bewerten. „Das Spiel kann 5:5 ausgehen, 4:2 für uns, aber auch 2:4, es war alles drin! Es gab viele Chancen auf beiden Seiten und da muss man beiden Mannschaften ein Kompliment machen – was die bei 37 Grad geleistet haben, das war Wahnsinn!“

Und nach wie vor scheint das F.A.L.-Team motiviert und zielstrebig zu Werke gehen, wie Stemmer nach der Niederlage im Training feststellen durfte: „Auch nach der 0:2-Niederlage ist die Stimmung in der Mannschaft gut, denn wir wissen, wir können am Samstag noch alles herumreißen. Jeder will nochmals alles geben im letzten Spiel – wenn es denn das letzte Spiel wird! Alle sind heiß und fokussiert.“

Vom Gegner, der aus dem nördlichsten Bereich des südbadischen Verbandsgebietes anreist, weiß Stemmer, dass es eine sehr kompakte Mannschaft ist. Konkreter: Der FV RW Elchesheim hatte in der laufenden Runde mit nur 25 Gegentoren die mit Abstand beste Defensivbilanz aller Landesligisten. Keine leichte Aufgabe daher für Krasniqi, Burgenmeister & Co, gegen dieses Bollwerk zumindest zwei Treffer zu erzielen.

„Der Aufstieg ist für uns keine Vorgabe, wir müssen nicht. Sollte es reichen zum Aufstieg, dann freuen wir uns natürlich und am Samstag wird jeder von uns heiß sein.“ Florian Stemmer, F.A.L.-Trainer

Florian Stemmer. | Bild: Jürgen Rössler

Allerdings betont Stemmer: „Der Aufstieg ist für uns keine Vorgabe, wir müssen nicht. Sollte es reichen zum Aufstieg, dann freuen wir uns natürlich und am Samstag wird jeder von uns heiß sein.“ Mit der Verbandsliga haben die Linzgauer bereits so ihre Erfahrungen gemacht, so etwa in einer Spielzeit, als die kürzeste Reise zu einem Auswärtsspiel nach Freiburg führte. Diesmal könnte immerhin eine Verbandsliga-Runde mit dem SC Pfullendorf und dem FC Singen 04 reizen.

Auf jeden Fall hofft Stemmer, dass er mit seinen Spielern am Samstag nach dem Abpfiff in die kurze Sommerpause gehen kann, denn zwei Wochen später startet auch schon wieder die Vorbereitung auf die Saison 22/23.