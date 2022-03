Fußball-Landesliga: FC Bad Dürrheim – FC Furtwangen (Samstag, 14.30 Uhr). Das Schwarzwald-Derby besitzt für beide Teams die gleiche Überschrift: Verlieren verboten. Beide Mannschaften stehen auf einem Abstiegsplatz und kommen mit Punkteteilungen nicht entscheidend voran. Die Bad Dürrheimer haben aus den ersten zwei Partien nach der Winterpause vier Zähler geholt, die Furtwanger drei.

Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco bescheinigte seinen Akteuren am Montag und Mittwoch hervorragende Trainingsleistungen. „Unsere gesamte Vorbereitung war schon richtig geil. Daran knüpfen wir aktuell im Training an. Es macht Spaß zu sehen, wie wir unsere Vorstellungen immer besser umsetzen“, freut sich Blanco. Es gibt nur eine Sorge: Positive Corona-Testergebnisse und Spielerabsagen. „Ich werde jetzt nicht jammern. Egal ob Bundes- oder Kreisliga, damit müssen alle leben. Wir haben 15, 16 gleichwertige Spieler, die ich alle von Beginn an oder als Joker im Spielverlauf bringen kann“, ergänzt Blanco.

Die Dürrheimer haben zuletzt in Denkingen die drei Punkte auch deshalb geholt, weil sich die Elf taktisch exakt an die Vorgaben hielt. Das ist für Blanco auch der Schlüssel für ein erfolgreiches Derby gegen die Bregtäler. „Wir haben einen Plan und den kennen meine Spieler seit Montag. Furtwangen kann uns bei der Umsetzung stören, aber wenn wir die ausgegebene Taktik umsetzen, werden wir punkten“, verbreitet Blanco Zuversicht. Welche Spieler zur Verfügung stehen, wird sich vielleicht sogar erst am Samstag entscheiden.

Die Furtwanger kassierten am vergangenen Wochenende gegen Löffingen durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit eine 0:1-Niederlage gegen Löffingen. FCF-Trainer Franco de Rosa war danach stinksauer auf seine Mannschaft, doch das hat sich inzwischen gelegt: „Ich habe zwar viele Gespräche geführt, doch die Partie gegen Löffingen spielte da keine Rolle mehr. Die Spieler kennen meine Meinung. Sie wissen, dass es wieder fünf vor Zwölf ist.“

Völlig offen ist, in welcher Formation die Bregtäler beginnen werden. Gleich mehrere Akteure haben sich verletzt oder erkrankt abgemeldet. „Es wird personell sehr eng. Wenn ich an das vorhandene Personal denke, hebt das nicht gerade meine Stimmung, aber den Kampfgeist. Wir müssen die Ausfälle im Kollektiv auffangen und darauf hoffen, dass am Spieltag einige Akteure zurückkehren. Vor diesem Hintergrund ist Bad Dürrheim natürlich klarer Favorit“, nimmt de Rosa jeglichen Druck von seiner Elf. Baustellen hat er in allen Bereichen, defensiv wie offensiv. Möglicherweise werden einige Spieler auf eher ungewohnten Positionen zum Einsatz kommen. Für die Furtwanger spricht, dass sie von ihren bisherigen 13 Punkten zehn von den Auswärtsreisen mitgebracht haben. Der bisher einzige Heimsieg der Saison gelang am 4. September des vergangenen Jahres gegen – den FC Bad Dürrheim.

