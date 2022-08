FC Königsfeld – DJK Donaueschingen (Sonntag, 15 Uhr). Erst drei Wochen ist es her, dass sich beide Mannschaften in der Qualifikationsrunde zum südbadischen Vereinspokal gegenüberstanden. Damals setzten sich die Donaueschinger in Königsfeld mit 4:1-Toren durch. Inzwischen starteten beide Teams unterschiedlich in die Punktspiele. Königsfeld ging zum Auftakt leer aus, die DJK von der Baar holte dagegen alle drei Punkte.

„Es ist ein neues Spiel. Die Niederlage im Pokal haben wir ebenso wie die Last-Minute-Niederlage beim SC Gottmadingen-Bietingen abgehakt. Jetzt freuen wir uns auf die Heimpremiere und werden alles geben. Sollte die DJK dann stärker sein, werden wir es akzeptieren. Wir rechnen uns jedoch etwas aus“, sagt FCK-Trainer Patrick Fossé. Hoffnung macht ihm die Tatsache, dass er personell wenig Sorgen hat und die Mannschaft unter der Woche laut Fossé exzellente Trainingsleistungen zeigte.

18-Jähriger erneut im Kasten

Ebenfalls Hoffnung macht, dass die Königsfelder in der Auftaktpartie gegen ein Top-Team der Liga nicht nur mitgehalten haben, sondern selbst Akzente setzten. „Läuferisch und kämpferisch wollen wir daran anknüpfen. Gleichzeitig gilt es, einige Dinge besser zu machen. Was ich meine, wissen meine Spieler“, so Fossé. Im Tor wird wieder der 18-jährige Daniele Fiormarino stehen.

Die Gäste reisen trotz der Niederlage im Pokal gegen den FC 08 Villingen gestärkt an, nachdem sich die DJK da ausgezeichnet verkaufte. Aus dem Kader vom vergangenen Mittwoch fehlen am Sonntag nur Tobias Wild und Heiko Reich (beide Urlaub). DJK-Trainer Benjamin Gallmann hat genügend Alternativen und denkt in erster Linie an Raphael Künstler oder Stephan Ohnmacht, denen ein Einsatz in der Startelf winkt. Offen ist, wer zwischen den Pfosten steht, nachdem Gallmann in den ersten Partien zwischen Kay Schlageter und Robin Karcher wechselte.

Wir haben viel Respekt vor einem starken Aufsteiger. Benjamin Gallmann, DJK-Trainer

Der klare Sieg im Pokal in Königsfeld spielt für Gallmann in der Vorbereitung keine Rolle mehr. „Wir lassen uns davon nicht blenden. Königsfeld hat zum Auftakt einen starken Eindruck hinterlassen. Das wird ein ganz anderes Spiel. Wir haben viel Respekt vor einem starken Aufsteiger.“