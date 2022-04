Fußball-Landesliga: SC Gottmadingen-Bietingen – FC Löffingen (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Für den FC Löffingen steht die jüngste Erfolgsserie mit fünf Partien ohne Niederlage auf den Prüfstand. Die Gastgeber mussten sich nach der Winterpause nur Spitzenreiter FC Singen geschlagen geben und haben berechtige Chancen auf einen der ersten zwei Plätze. Vor allem den bisher 15-fachen Torschützen Marco Gruber sollten die Baaremer nicht zum Abschluss kommen lassen. Im ersten Vergleich zwischen beiden Teams hielten die Löffinger auf eigenem Platz über eine Stunde gut mit, bevor sie in den letzten 25 Spielminuten noch eine 1:5-Niederlage kassierten.

Fußball-Landesliga „Die Spieler müssen nun Charakter zeigen“ Das könnte Sie auch interessieren

Löffingens Trainer Jörg Klausmann schaute sich den kommenden Gegner am Mittwoch in Marbach noch einmal genauer an. „Gottmadingen zeichnet eine große Geschwindigkeit aus. Die Mannschaft schaltet schnell um. Wir reisen mit Selbstvertrauen an und wollen unsere gute Serie ausbauen. Wir werden nicht viele Chancen bekommen, müssen die Lücken suchen und dann auch nutzen“, sagt Klausmann.

Wieder im Tor wird wohl Philip Satler stehen, der im Training grünes Licht gab. Ebenso steht Florian Hofmann wieder zur Verfügung. Bei Benjamin Gaudig beziffert Klausmann die Einsatzchancen auf 80 Prozent.

Weitere Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3, finden Sie hier: