Fußball-Landesliga: FC Neustadt – FV Marbach (Samstag, 15.30 Uhr). Neustadt hat in den bisherigen 19 Spielen 19 Punkte mehr als der FV Marbach eingesammelt. Hinzu kommt, dass die Marbacher weiterhin auf die ersten Punkte in Auswärtspartien warten. Nach zehn Gastspielen steht die Null. Im September des vergangenen Jahres setzte sich Neustadt in Marbach mit 3:1 Toren durch. Für beide ist die Partie der Auftakt zu einer englischen Woche.

„Marbach hat mit dem Sieg gegen Überlingen und der starken Leistung gegen Singen aufhorchen lassen. Die Ergebnisse haben auch wir registriert. Zudem erinnere ich mich gut an den ersten Vergleich in Marbach. Der Spielverlauf war nicht so eindeutig, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Wir haben da erst spät die Begegnung zu unseren Gunsten entschieden“, sagt FCN-Trainer Florian Heitzmann. Für ihn liegt der Spielausgang am Samstag einzig und allein an den Neustädter Akteuren. „Wenn wir unser Leistungsvermögen abrufen, was in den vergangenen Spielen immer der Fall war, haben wir gute Chancen, nach der Partie als Sieger vom Platz zu gehen. Wir dürfen uns jedoch gerade gegen einen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte nicht zu sicher fühlen“, warnt Heitzmann.

Personell sieht es bei Neustadt weiterhin ausgezeichnet aus. Schon am vergangenen Wochenende war die Ersatzbank der Hochschwarzwälder in Gottmadingen mit neun Akteuren prall gefüllt. Nun zeichnet sich sogar die Rückkehr von David Tritschler ab. Der bisher zweifache Torschütze musste zuletzt einige Partien pausieren. Für die Anfangself ist Tritschler noch kein Thema, könnte aber je nach Spielverlauf ein Comeback geben. Für die Neustädter verbessern sich die taktischen und personellen Möglichkeiten weiter.

Marbach ist am vergangenen Wochenende mit dem Sieg gegen Überlingen eine kleine Überraschung gelungen. „Den Schwung wollen wir mitnehmen. Es wäre auch an der Zeit, auswärts die schwarze Serie zu stoppen“, wünscht sich Marbachs Trainer Michael Schnee. Wahrscheinlich wird es bei den Gästen Veränderungen in der Anfangsformation geben, auch wenn Schnee das nicht will. „Es war mir bisher nicht vergönnt, zweimal in Folge mit der gleichen Elf zu beginnen.“ Auch am Samstag könnten Spieler durch berufliche Verpflichtungen oder Blessuren ausfallen. Wieder im Kader, und wohl auch in der Anfangself, ist Michael Effinger, der gegen Überlingen seine Sperre nach der gelbroten Karte abgesessen hat.

Im Tor der Marbacher wird wohl wieder Marc Opiela stehen. Fortschritte macht indes auch Matthias Gißler, der sich in der Vorrunde verletzte und seit Monaten kein Spiel mehr bestritt. Gißler befindet sich laut Schnee im Aufbautraining und hofft in der Saison noch auf ein Comeback. Offensiv werden sich die Marbacher etwas einfallen lassen müssen, denn Neustadt kassierte bisher im Schnitt nur 1,1 Treffer pro Partie.

