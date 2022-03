Fußball-Landesliga: FV Marbach – FC Überlingen (Samstag, 15.30 Uhr). Marbach ist aktuell nicht zu beneiden. Mit Walbertsweiler, Singen, F.A.L. und nun Überlingen spielen die Marbacher ausschließlich gegen Mannschaften, die in der Tabelle ganz oben gehandelt werden. Auch wenn es aus den ersten Partien keine Punkte gab, so haben die Marbacher doch in Ansätzen gezeigt, dass sie diese Gegner ärgern können. Zuletzt gegen Singen auf eigenem Platz, als Marbach 2:0 führte, bevor es eine 2:4-Niederlage setzte. Mit der gleichen Einstellung soll nun gegen Überlingen der Erfolg gesucht werden.

Da Marbachs Trainer Michael Schnee unter der Woche eine berufliche Fortbildung besuchte, übernahm Max Rosentreter das Training. Am Freitagabend beim Abschlusstraining und am Samstag wird Schnee wieder vor Ort sein. Rosentreter analysierte zuletzt jene Spielphasen in Frickingen, die im Spiel der Marbacher überhaupt nicht gut waren. Rosentreter: „Wir wissen, was wir zu verbessern haben.“ Um gegen Überlingen in die Nähe eines Punktgewinns zu kommen, verlangt Rosentreter, „dass wir eklig sind“.

Nach seiner gelbroten Karte in Frickingen wird Michael Effinger den Gastgebern am Samstag fehlen. Ein dickes Fragezeichen steht hinter Schlussmann Marc Opiela, der sich in Corona-Quarantäne befindet. Sollte Opiela erneut ausfallen, wird Simon Volk zwischen den Pfosten stehen, der in Frickingen sein Debüt in der Landesliga für die Marbacher gab. Volk könnte nun auch vor eigenem Publikum seine Landesliga-Premiere feiern. Im besten Fall mit zumindest einem Punkt auf der Habenseite.

