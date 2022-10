von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Rengetsweiler – FC Königsfeld 1:2 (1:0). – Die Gäste waren in der der ersten Spielhälfte zwar die optisch überlegene Mannschaft, doch die Heimelf stand defensiv sicher und kam immer wieder durch schnelle Angriffe vor das gegnerische Tor. So in der 21. Minute, als Nico Renner eine Freistoßvorlage von Tobias Schuhmacher zur 1:0-Führung verwertete.

Walbertsweiler-Rengetsweiler hätte höher als nur 1:0 führen können

Die Gäste aus Königsfeld hatten in der ersten 45 Minuten keine Torchance, während die Heimmannschaft zwei weitere Möglichkeiten durch Roland Schwarzcopf und Florian Müller nicht verwerten konnten.

Nach dem Wechsel kippt Partie zugunsten der Gäste

Das Spiel kippte gleich nach der Halbzeit. Zuerst ließ Torhüter Nico Specker ein Kullerball passieren und war drei Minuten später bei einem Sonntagsschuss in den Winkel durch Sven Schwarzmüller machtlos. Während die Gäste meist mit langen Bällen harmlos agierten, fehlte der stark ersatzgeschwächten Heimelf die Durchschlagskraft, um eine Wende herbei zu führen. Die Gäste durften sich somit über drei glückliche Punkte freuen.

Tore: 1:0 (21.) Renner, 1:1 (47.) Fosse, 1:2 (51.) Schwarzmüller. – SR: Hecker. – Z: 110.

