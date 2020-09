von unserer Sportredaktion

FC Überlingen – SG Dettingen-Dingelsdorf 2:1 (0 :1). – In der Anfangspahse tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab, so dass die Zuschauer eine ausgeglichene Partie sahen.

Die erste Möglichkeit bot sich dem FC als Jannick Gerlach in der 14. Minute nach einem Eckball an Gästetorhüter Luca Schmid scheiterte. In der 17. Minute verhinderte Stephan Walser die Gastführung als er mit letzter Kraft einen Schuss von Birsner kurz vor der Torlinie abwehrte. In der 27. Minute konnte sich erneut Schmid gegen den frei vor ihm auftauchenden Gerlach behaupten.

Durch einen Fehler zur Führung

Einen Fehler im Aufbauspiel nutzte Birsner in der 33. Minute zur Führung der SG. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff hatte Marc Kuczkowski mit einem Foulelfmeter die große Möglichkeit zum Ausgleich, scheiterte jedoch an Schmid. Im weiteren Spielverlauf musste die SG dann dem hohen Tempo der ersten Halbzeit Tribut zollen und die Gastgeber dominierten die Begegnung.

Die weiterhin gut gestaffelte Gästehintermannschaft ließ zunächst aber keine weitere Möglichkeit mehr zu. Überlingen ließ sich aber nicht das der Ruhe bringen und in der 80. Minute war es dann soweit: Gerlach schoss einen schnell vorgetragenen Angriff zum Ausgleich ab. Als alles mit einem Unentschieden rechnete war es wiederum Gerlach der in der Nachspielzeit einen Eckball zum glücklichen Sieg des FC in die Maschen köpfte.

Tore: 0:1 (33.) Birsner, 1:1 (80.) Gerlach, 2:1 (92.) Gerlach. – SR: Bartler (Brigachtal). – Z: 170.

