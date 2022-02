Fußball: Landesligist FC Gutmadingen hat auch sein drittes Vorbereitungsspiel gewonnen. Beim Bezirksligisten SV Zimmern II setzte sich die Elf von Trainer Steffen Breinlinger mit 3:1 durch. Lukas Riedmüller (22.) brachte die Gutmadinger in Führung, bevor sechs Minuten später der Ausgleich fiel. In Halbzeit zwei trafen die Gastgeber (58.) ins eigene Tor, bevor Ahmet Keysan (64.) den Endstand herstellte. „Wir waren durch Verletzungen und Erkältungen etwas dünn aufgestellt. Mit dem Einsatz und der Laufbereitschaft war ich sehr zufrieden“, bilanzierte Breinlinger die Partie. Bereits am heutigen Dienstag (19 Uhr) steht das nächste Testspiel der Gutmadinger beim württembergischen Landesligisten Spvgg. Trossingen an. Breinlinger: „Das wird ein deutlich stärkerer Gegner. Ich hoffe, dass wir personell wieder mehr Möglichkeiten haben.“

