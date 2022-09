Fußball-Landesliga: FC Königsfeld – SG Dettingen-Dingelsdorf 3:1 (2:1). – Der FC Königsfeld kommt langsam in Fahrt: Gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf feierte der Aufsteiger den zweiten Saisonsieg und das dritte Spiel in Folge ohne Niederlage. Und das, obwohl er einen schlechten Start erwischt hatte. Die Gäste waren in den ersten 20 Minuten die klar spielbestimmende Mannschaft. Die SG zwang Königsfeld in die Defensive und erspielte sich einige gute Torchancen, eine davon nutzten sie auch zur verdienten Führung: In Minute 14 köpfte Simon Büttner eine Ecke zum 0:1 ins Netz.

Königsfeld erspielt sich Chancen und die Führung

Als dann nach 25 Minuten SG-Kapitän Yannick Stadelhofer verletzt vom Feld musste, stellte dies einen Bruch im Spiel dar. Königsfeld war nun besser in der Partie und erspielte sich seinerseits gute Möglichkeiten. So überraschte nicht, dass Patrick Lauble fünf Minute vor der Pause eine schöne Kombination über den rechten Flügel zum Ausgleich verwertete. Kurz vor dem Halbzeitpfiff dribbelte Adrian Goedhuis durch die Dettinger Hintermannschaft und schloss sein Solo mit dem 2:1 ab.

Gastgeber knüpfen nach der Pause an starkes Spiel an

Nach dem Seitenwechsel knüpfte Königsfeld nahtlos an die starke Phase vor der Pause an: Patrick Lauble bediente in Minute 49 Sven Schwarzwälder, der den Konter zum 3:1 für die Hausherren abschloss. In der Folge hätten die Gastgeber schon frühzeitig alles klarmachen können, ließen aber einige Chancen aus. Von den Gästen kam jedoch offensiv wenig, sodass es beim gerechten 3:1 blieb.

Tore: 0:1 (14.) Büttner, 1:1 (40.) Lauble, 2:1 (45.+3) Goedhuis, 3:1 (49.) Schwarzwälder. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z: 250.