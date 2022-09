Fußball-Landesliga: FC Neustadt – VfR Stockach 0:2 (0:1). – Noch immer wartet der FC Neustadt auf den ersten Heimsieg in der Saison, der auch am Samstag im heimischen Jahnstadion wieder nicht gegen den Nachbarn in der Tabelle, den VfR Stockach, gelang.

Eine Partie auf Augenhöhe

Es war von Beginn an eine Partie auf Augenhöhe, die in beiden Halbzeiten zugunsten für die Gäste ausging. Nach einem Foul im Neustädter Strafraum erwies sich schon nach 15 Minuten Ladan als sicherer Schütze zum 1:0 für Stockach. Danach verwaltete der VfR den Vorsprung bis zu den Schlussminuten gut und wurde bis zum Ende des Spiels von der verjüngten Neustädter Mannschaft nicht stark gefordert.

Ladan sorgt mit seinen beiden Treffern für klare Verhältnisse

Neun Minuten vor Spielende sorgte erneut Ladan mit dem 2:0 für klare Verhältnisse. Der Neustädter Trainer Heitzmann bezeichnete die Niederlage aufgrund des Spielverlaufs als verdient. Die noch jungen Spieler im Team könnten in der sportlichen Entwicklung noch nicht immer mit Topleistungen aufwarten. (ju)

Tore: 0:1 (15./FE) Ladan, 0:2 (81.) Ladan. – SR: Philipp Gaßner. – Z: 100.

