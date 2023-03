Fußball: Landesliga-Spitzenreiter DJK Donaueschingen scheint bereits in einer guten Form zu sein, denn die Allmendshofener feierten am Samstag auf eigenem Platz einen 7:0 (3:0)-Erfolg gegen die SG Deisslingen, immerhin ein württembergischer Landesligist. Aaron Mößner (6.), Tim Solz (8.) und Max Schneider (12.) legten schnell eine 3:0-Führung vor. Nach dem 4:0 von Stephan Ohnmacht (56.) folgten noch drei Treffer in der Schlussphase. Zweimal Tobias Wild (75./86.) sowie Aleksandar Trajkovic (88.) stellten den Endstand her. Für die Donaueschinger war es der dritte Sieg im vierten Vorbereitungsspiel.

Erster Sieg in Vorbereitung

Der FC Gutmadingen hat im vierten Vorbereitungsspiel den ersten Sieg eingefahren. Die Elf von Trainer Marius Nitsch setzte sich am Samstag beim Bezirksligisten SG Marbach/Rietheim mit 2:1 (1:1) Toren durch. Ahmet Keysan (13.) brachte die Gutmadinger in Führung, die SG-Spieler Marc Riesle nach einer halben Stunde egalisierte. In Minute 74 gelang Lukas Riedmüller der Siegtreffer für die Gäste. „Wir haben uns wieder lange Zeit etwas schwer getan. Letztendlich ist es wichtig, auch einmal mit einem Sieg in einem Testspiel vom Platz zu gehen. Nach der harten Trainingswoche muss sich sicher ein paar Abstriche machen, doch eine Entwicklung ist erkennbar. Wir haben einmal einen großen Aufwand betrieben“, bilanzierte Nitsch die 90 Minuten. Die Gutmadinger werden am kommenden Wochenende ins Trainingslager in die Schweiz fahren. Lau Nitsch „mit einem guten Gefühl“. Ein Testspiel ist dort zunächst nicht vorgesehen.“

Fußball Tapferer 1. FC Rielasingen-Arlen hält lange mit FC 08 Villingen mit – Mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

Drei späte Gegentreffer

Landesliga-Aufsteiger FC Königsfeld musste sich im dritten Vorbereitungsspiel erstmals geschlagen geben. Beim SV Hohentengen unterlagen die Königsfelder mit 1:3 (0:0) Toren. Patrick Lauble (73.) brachte Königsfeld in Führung, bevor den Gastgebern in den letzten zehn Spielminuten drei Treffer gelangen. „In der letzten Viertelstunde ist uns etwas die Kraft ausgegangen. Bis dahin war es gegen einen starken Gegner ein guter Test von uns“, resümierte Königsfelds Trainer Patrick Fossé.

Kurstädter atmen kräftig auf

Der FC Bad Dürrheim kann doch noch Spiele gewinnen. Nach dem 0:10 in Laufenburg, dem 0:4 in Schramberg sowie dem 2:3 in Bräunlingen gelang den Kurstädtern am Samstag ein 3:2 (3:2)-Erfolg beim gleichklassigen SV RW Ballrechten-Dottingen. Adrian Dumitru (15.) und Alexis Lescano Gonzalezs (18.) brachten Bad Dürrheim schnell in Führung, bevor die Gastgeber (27.) verkürzten. Gonzalez(41.) stellte mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her, bevor die Gastgeber in Minute 44 erneut trafen. „Wir haben endlich das lang ersehnte Erfolgserlebnis. Meine Mannschaft stand kompakt und ist als Team aufgetreten. Wir waren in den Spielen vorher besser als die Ergebnisse. Langsam greifen die Rädchen ineinander“, sagte Bad Dürrheims Trainer Massimo Verratti, der 15 Spieler einsetzte und ergänzte. „Mich ärgern die Gegentreffer, die beide vermeidbar waren. Da müssen wir konzentrierter auftreten.“ (daz)